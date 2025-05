Bostadspriserna faller som helhet i Sverige i april, visar SBAB:s senaste index. Bild: iStock

Nytt index visar fallande bostadspriser i april

Ekonomi/Finansiering Bostadspriserna föll med 0,3 procent i april i Sverige som helhet. Lägenhetspriserna föll med 1,4 procent medan villapriserna steg med 0,2 procent. Störst prisnedgång på lägenheter hade Södra Sverige. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index. – Efter att lägenhetspriserna under årets inledande månader nästan nådde toppnoteringarna från våren 2022 ser vi nu i april en tydlig tillbakagång igen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Bostadspriserna sjönk med 0,3 procent i april i Sverige som helhet. Rensat för normala säsongeffekter och andra tillfälliga effekter föll priserna med 0,6 procent.

– Det brukar vara tydliga säsongsvariationer i bostadspriserna. Normalt sett brukar bostadspriserna, mätta som genomsnitt för hela Sverige, öka under april. Så blev det inte i år då de i stället föll med 0,3 procent. Om man i stället utgår från trenden där normala säsongsuppgångar och andra tillfälliga effekter rensats bort så pekar siffrorna för april på att det underliggande prisfallet i själva verket är dubbelt så stort, det vill säga minus 0,6 procent, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.



Efter att ett visst ljus kunnat skönjas tack vare normaliserad inflation och lägre bolåneräntor, är det nu troligt att den skakiga omvärldssituationen sätter sina spår på den svenska bostadsmarknaden.

– Vi reviderade nyligen ner vår prognos rejält över prisökningen för helåret från 5,7 till 3,1 procent. De svaga aprilsiffrorna pekar på att en nedrevidering var motiverad, men också på att utfallet för helåret kan bli ännu svagare. Den osäkra omvärldsbilden och vad den kan betyda för inflationen, bolåneräntorna och hushållens köpkraft framöver gör prognosen skakig, säger Robert Boije.



Lägenhetspriserna sjönk med 1,4 procent i april för Sverige som helhet. Priserna sjönk i 5 av 6 regioner och som mest i Södra Sverige (-4,7 procent). I Mellersta Sverige steg, som enda region, lägenhetspriserna (+0,4 procent). Med beaktande av normal säsongspåverkan och andra tillfälliga effekter, indikerar trenden fallande lägenhetspriser (-0,6 procent) i april. Lägenhetspriserna ligger nu knappt 4 procent under toppnoteringarna från våren 2022, en tydlig tillbakagång från de mer positiva marssiffrorna.



Villapriserna steg med 0,2 procent i april för Sverige som helhet (se tabell 1). Det var dock en splittrad prisbild. Det som bidrog till att det faktiskt blev en svag uppgång var en stor prisuppgång på hela 5,2 procent i Norra Sverige och en uppgång på 1,7 procent i Storgöteborg. I övriga fyra regioner föll villapriserna, och som mest i Storstockholm (-0,9 procent). Rensat för säsongseffekter och andra tillfälliga effekter föll villapriserna med 0,5 procent. Villapriserna ligger nu knappt 12 procent under toppnoteringarna från våren 2022.

– Norra Sverige var den enda region som under mars hade fallande priser på både lägenheter och villor. Denna region har också haft svagast prisutveckling sedan årsskiftet på både lägenheter och villor. Turbulensen kring Northvolt och viss oro för andra stora gröna industriprojekt i norr, har sannolikt påverkat detta. Medan den svaga prisutvecklingen fortsatte för lägenheter under april, studsade villapriserna i stället tillbaka rejält, säger Robert Boije.

