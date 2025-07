Blackrock köper Postnords nya paketterminal av Infrahubs

Infrahubs tecknar avtal om att sälja en stor ny paketterminal under uppförande i Vaggeryd i Jönköpings län till Blackrock.

Blackrock förvärvar tillgången genom ett forward-funding-avtal via sin value-add-serie, vilket utökar bolagets portfölj av moderna logistiktillgångar på europeiska marknader där det råder brist på nybyggda lager- och uppfyllnadscenter. När terminalen tas i drift kommer den att vara cirka 35 000 kvadratmeter stor och kunna hantera 25 000 paket per timme, vilket ger den högsta kapaciteten i Sverige.

– Denna investering förstärker vårt åtagande att investera i hållbara, moderna logistiklösningar på attraktiva platser i Norden och stärker vår närvaro i regionen ytterligare. Vi ser fram emot att bidra till utvecklingen av framtidssäkrade logistiktillgångar tillsammans med Infrahubs, säger Thorsten Slytå, Head of Nordic Real Estate and Head of European Real Estate Strategic Partnerships at Blackrock.

Infrahubs utvecklar tillsammans med Postnord Sverige AB paketterminalen. När byggnationen är färdig kommer Postnord att investera 1,1 miljarder kronor i modern sorteringsteknik som skapar en ny högteknologisk och hållbar terminal för paket- och pallhantering i Vaggeryd, Jönköpings län.

– Det här är mer än bara en ny terminal – det är en investering i smartare, mer hållbar och framtidssäkrad logistik, säger Andreas Ekberg, grundare av Infrahubs.

En högteknologisk sorteringsmaskin med över 1 000 sorteringsriktningar möjliggör effektivare och snabbare hantering av godströmmar från hela landet. Taket förbereds för solpaneler med möjlig tillhörande batterilagring. Terminalen utrustas även med laddinfrastruktur för att bidra till Postnords mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Byggnaden är designad för att möjliggöra en högre grad av automation än någon tidigare terminal.

Terminalen kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent, vilket säkerställer att byggnaden uppfyller höga krav på energieffektivitet, inomhusmiljö och hållbarhet.

Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2027.

JLL och CMS Wistrand har agerat som kommersiella respektive juridiska rådgivare till Infrahubs.

Gernandt & Danielsson har varit juridisk rådgivare till Blackrock.