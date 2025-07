John Mattson ökar takten – och förvaltningsresultatet

John Mattson levererar ett starkt förvaltningsresultat, med en ökning på 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen är främst ett resultat av ökade hyresintäkter, fortsatt effektivisering i fastighetsbeståndet samt stabila driftkostnader.

Värdeförändringen i fastighetsbeståndet uppgick till 171,3 Mkr under perioden, vilket motsvarar en ökning om 1,2 procent. Detta är främst hänförligt till ökade hyresnivåer samt genomförda energieffektiviseringar. Avkastningskraven för bolagets portfölj var fortsatt stabila, vilket tillsammans med ett förbättrat driftöverskott bidrog till en positiv värdeutveckling på 0,5 procent under kvartalet. Den positiva värdeutvecklingen det senaste året har bidragit till att det långsiktiga substansvärdet ökade med tio procent jämfört med det andra kvartalet 2024.

– Vi har haft en fortsatt positiv utveckling under det andra kvartalet med tillväxt i både förvaltningsresultat och det långsiktiga substansvärdet. Vi följer vår plan för tillväxt genom ett framgångsrikt arbete med energieffektiviseringar samtidigt som vi ökar takten i våra uppgraderingsprojekt. Vi tar nu även nästa steg i vår tillväxtplan genom att inleda projektering av ett vård- och omsorgsboende i Bromma. Målet är att starta produktionen av projektet under första halvåret 2026, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Januari – juni 2025