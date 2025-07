Emilshus ökar förvaltningsresultatet med 40 procent

Emilshus förvaltningsresultat ökade med 40 procent och förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 26 procent under första halvåret.

Perioden januari–juni 2025

Intäkterna ökade med 30 % till 415 miljoner kronor (320).

Förvaltningsresultatet ökade med 40 % till 190 miljoner kronor (136).

Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 26 % till 1,41 kronor per stamaktie (1,12).

Periodens resultat uppgick till 211 miljoner kronor (152), vilket motsvarar 1,59 kronor per stamaktie (1,28).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 128 miljoner kronor (48).

Värdeförändringar finansiella instrument påverkade resultatet med –62 miljoner kronor (21).

Kassaflödet från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 47 % och uppgick till 177 miljoner kronor (120).

Nettoinvesteringarna uppgick till 1 445 miljoner kronor, varav 1 387 miljoner kronor var hänförligt till fastighetstransaktioner.

Kvartalet april–juni 2025

Intäkterna ökade med 31 % till 213 miljoner kronor (162).

Förvaltningsresultatet ökade med 38 % till 98 miljoner kronor (71).

Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 20 % till 0,69 kronor per stamaktie (0,58).

Periodens resultat uppgick till 78 miljoner kronor (85), vilket motsvarar 0,55 kronor per stamaktie (0,71).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 66 miljoner kronor (45).

Värdeförändringar finansiella instrument påverkade resultatet med –70 miljoner kronor (–8).

Kassaflödet från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 40 % och uppgick till 92 miljoner kronor (65).

Nettoinvesteringarna uppgick till 380 miljoner kronor, varav 340 miljoner kronor var hänförligt till fastighetstransaktioner.

Justerad prognos för 2025

För 2025 beräknas förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd samt tillkännagivna förvärv uppgå till 400 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 390 miljoner kronor och tillkännagavs i ett pressmeddelande den 6 maj 2025.

Väsentliga händelser under kvartalet

I april tecknades avtal om förvärv av 35 fastigheter främst inom kategorin lätt industri för 1 400 miljoner kronor. Total uthyrningsbar area uppgår till 124 000 kvm och årligt hyresvärde uppgår till 124 miljoner kronor. Tillträde sker den 1 september 2025, med undantag för tre projektfastigheter som tillträds efter färdigställande beräknat till årsskiftet 2025/2026.

I april meddelades att Peder Karlén har anställts till tjänsten som fastighetschef med ansvar för bolagets förvaltningsverksamhet. Han kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och tillträder i augusti 2025.

I maj meddelades att Emilshus höjer prognosen för 2025 till ett förvaltningsresultat om 390 miljoner kronor med anledning av att ovanstående förvärv godkänts av säljarens årsstämma den 6 maj.

I maj genomförde Emilshus en riktad nyemission om 12 miljoner B-aktier och tillfördes 546 miljoner kronor.

I juni meddelades att Emilshus har förvärvat 14 fastigheter inom kategorin lätt industri för 397 miljoner kronor. Samtliga fastigheter har tillträtts per 1 juli 2025.

Vd Jakob Fyrberg kommenterar:

– Emilshus redovisar ett starkt första halvår 2025 med fortsatt lönsam tillväxt. Intäkterna ökade med 30 procent till 415 miljoner kronor och förvaltningsresultatet steg med 40 procent till 190 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Per stamaktie ökade förvaltningsresultatet med 26 procent för perioden och med 23 procent för rullande tolv månader, väl över våra finansiella mål om en tillväxt om 15 procent per år. Kassaflödet från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade under perioden med 47 procent till 177 miljoner kronor.

– Emilshus är ett tillväxtbolag med fokus på lönsamhet och starka kassaflöden. Under det andra kvartalet kommunicerade vi förvärv om 1 797 miljoner kronor i tio separata transaktioner. Det enskilt största förvärvet omfattande 35 fastigheter i västra Skåne för 1 400 miljoner kronor slutfördes i maj och tillträds i september 2025. Detta är en strategiskt viktig affär för Emilshus som ger en plattform för fortsatt tillväxt i den expansiva Öresundsregionen där vi nu etablerar ett förvaltningskontor. Ytterligare affärs-möjligheter har identifierats i regionen och under det andra kvartalet genomfördes två affärer med sammanlagt fyra fastigheter i Malmö och Helsingborg. Liksom i den större portföljaffären avser förvärven fastigheter inom vår prioriterade kategori lätt industri med stabila hyresgäster. Huvuddelen av de affärer som genomförts i kvartalet är så kallade direktaffärer där fastigheterna inte saluförts i marknaden utan identifierats genom egna kontakter.

– I dagens generellt avvaktande uthyrningsmarknad är fastighetsförvaltningens affärsförmåga av avgörande betydelse för värdeskapande. Emilshus förvaltning bygger på närhet till hyresgäster och fastigheter, lokal marknadskännedom med engagemang och egen personal i alla förvaltningsroller. Under det andra kvartalet tecknade vi ett flertal nya samt omförhandlade hyresavtal och redovisar en oförändrad ekonomisk uthyrningsgrad om 95 % vid periodens slut.

– En förutsättning för expansion är tillgång till stabil finansiering och Emilshus arbetar kontinuerligt nära kapitalmarknaden för att optimera och trygga vår tillgång till kapital. I syfte att skapa utrymme för ytterligare tillväxt genomfördes i maj en nyemission om tolv miljoner B-aktier som tillförde bolaget totalt 546 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen övertecknades och flera av våra befintliga större ägare deltog samtidigt som vi breddade ägarbasen med nya internationella investerare.

– Den 6 maj uppdaterades vår prognos avseende förvaltningsresultatet för helåret 2025 från 375 till 390 miljoner kronor. Justeringen gjordes med anledning av förvärvet av fastighetsportföljen i Skåne om 1 400 miljoner kronor. Med anledning av de senaste förvärven justerar vi nu prognosen för helåret 2025 till 400 miljoner kronor.

– Med hög tillväxttakt grundad i finansiell disciplin och stabilitet bygger vi ett robust och lönsamt Emilshus. Med fastighetsförvärven i västra Skåne breddas bolagets marknadsbas till en viktig tillväxtregion, Öresundsregionen, vilket innebär skalfördelar och nya kontaktytor för affärer. Vi är väl rustade att tillvarata dessa nya affärsmöjligheter och fortsätta vår tillväxtresa genom selektiva förvärv i västra Skåne liksom i våra övriga regioner.