Kontorsutveckling i hjärnåldern

Publicerad den 9 Oktober 2018

Stora Kontorsdagen Nya rön inom arkitekturpsykologi, hjärnforskning och antropologi pratar ett tydligt språk: Rum påverkar oss mer än vi tror. Hur bör fastighetsbranschen förhålla sig till det här och vilka är affärsmöjligheterna?

Svaren ges på Kontorsmarknadens mötesplats den 6 november på Grand Hotel i Stockholm.

Bild: ÅWL Arkitekter

Sven Ostner. Sven Ostner.

Talare på ämnet är Sven Ostner, kontorsstrateg, ÅWL Arkitekter. Sven Ostner har tidigare arbetat som arkitekt i Tyskland och Storbritannien och har sedan flytten till Sverige 2005 arbetat med en rad olika projekt samt haft ett eget arkitektkontor.



Anmäl dig här (Senast 30 oktober).



Se hela programmet här.



Några av de övriga medverkande talarna är: Sven-Olof Johansson, Fastpartner, Arvid Lindqvist, Catella, Mats Hederos, AMF Fastigheter, Manuel Böcher, Corpus Sireo, Bjanka Colic, Microsoft, Charlotte Vikström, Castellum, Karolin Forsling, Forsling United, Mikael Näselius, Commonground, Anna Lorentz, JLL, Biljana Pehrsson, Kungsleden, Petter Klingofström, Atrium Ljungberg, Anneli Jansson, Humlegården, Steven Lang, Savills, Nicky Wightman, Savills, Cecilia Gunnarsson, JLL, Klaus Hansen Vikström, Fabege och Marie Bucht, Novi Real Estate.



Moderator är Anna Bellman och hon har den mycket erfarna fastighetsexperten Ingemar Rindstig vid sin sida under dagens seminarieprogram.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- Vd-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.

- TEMA: Coworking och Weworks intåg.

- Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.

- Det digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.



Direkt efter seminariet kommer deltagarna dessutom att bjudas in till Spotifys kontor på Regeringsgatan för en kortare guidad visning.



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.



Huvudsponsor är Serneke.

Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

