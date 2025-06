Bild: Fastighetsägarna

Fastpartner hyr ut 2 068 kvadratmeter till Region Östergötland

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Region Östergötland på 2 068 kvadratmeter kontor i fastigheten Amerika 3 i industriområdet Sylten i Norrköping.

Ombyggnationer och anpassningar har påbörjats och kommer att fortgå under sommaren och hösten för att sedan helt färdigställas under vintern. Verksamheten flyttar in succesivt under ombyggnadstiden. Renoveringen genomförs i möjligaste mån med återbruk av material som redan finns i lokalerna, eller har sparats inom fastigheten, för att därmed göra en så hållbar ombyggnation och renovering som möjligt.



Fastigheten uppgår till cirka 49 600 kvadratmeter och denna uthyrning innebär att fastigheten i princip nu är fullt uthyrd. Fastigheten beskrivs bäst som en modern multifunktionell industrifastighet med en bra mix och en attraktiv blandning av kontors-, lager- och produktionsytor. Exempel på andra hyresgäster i Amerika 3 är Packoplock Scandinavia, PreZero, Kriminalvården, NCC, Tupac och Johnson Controls System.



– Det känns spännande och hedrande att vi får Region Östergötland som hyresgäst i fastigheten. Genom en hållbar och effektiv genomförandeprocess vid ombyggnad och anpassning åt Region Östergötland skapar vi förutsättningar för fortsatt hållbar utveckling av deras verksamheter, säger Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.

Ämnen