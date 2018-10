Internationella bjässens nordiska investeringsplaner

Publicerad den 15 Oktober 2018

tweet

Stora Kontorsdagen Tyska Corpus Sireo, som är en del av gigantiska Swiss Life Asset Managers, gjorde sitt inträde i Finland i somras. Nu letar man aktivt efter kontorsfastigheter i övriga Norden och ser Sverige och Stockholm som extra intressant. Hör om planerna på Kontorsmarknadens mötesplats den 6 november på Grand Hotel i Stockholm.

Annons

Bild: Corpus Sireo

Manuel Böcher. Manuel Böcher.

I intervjustolen träffar vi Manuel Böcher, Head of International Investments på Corpus Sireo sedan den 1 februari i år. Innan dess jobbade han på Deka Immobilien i sju år med ansvar för inköp och sälj i norra Europa. Han ska leda Corpus Sireos fortsatta europeiska satsning där Norden är ett stort fokusområde.



Anmäl dig här (Senast 30 oktober).



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Några av de övriga medverkande talarna är: Sven-Olof Johansson, Fastpartner, Arvid Lindqvist, Catella, Mats Hederos, AMF Fastigheter, Bjanka Colic, Microsoft, Charlotte Vikström, Castellum, Karolin Forsling, Forsling United, Mikael Näselius, Commonground, Anna Lorentz, JLL, Biljana Pehrsson, Kungsleden, Petter Klingofström, Atrium Ljungberg, Anneli Jansson, Humlegården, Steven Lang, Savills, Nicky Wightman, Savills, Cecilia Gunnarsson, JLL, Klaus Hansen Vikström, Fabege och Marie Bucht, Novi Real Estate.



Moderator är Anna Bellman och hon har den mycket erfarna fastighetsexperten Ingemar Rindstig vid sin sida under dagens seminarieprogram.



Läs mer om talarna här.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- Vd-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.

- TEMA: Coworking och Weworks intåg.

- Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.

- Det nya digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.



Se hela programmet här.



Direkt efter seminariet kommer deltagarna dessutom att bjudas in till Spotifys kontor på Regeringsgatan för en kortare guidad visning.



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.



Huvudsponsor är Serneke.

Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate, Nespresso och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige



Annons

Annons

Stora Kontorsdagen

Internationella bjässens nordiska investeringsplaner Stora Kontorsdagen Tyska Corpus Sireo, som är en del av gigantiska Swiss Life Asset Managers, gjorde sitt inträde i Finland i somras. Nu letar man aktivt efter kontorsfastigheter i övriga Norden och ser Sverige och Stockholm som extra intressant. Hör om planerna på Kontorsmarknadens mötesplats den 6 november på Grand Hotel i Stockholm. Det nya digitaliserade arbetslivet Kontorsutveckling i hjärnåldern

Stadsrum gör klart med nyrekryteringar Bolag Stadsrum fastigheter gör klart med två nyrekryteringar på tunga poster – värvar från Atrium Ljungberg och Botrygg. Här vill Stadsrum bygga första landmärket

Därför valde han Storebrand Karriär För Fastighetssverige berättar Storebrands nyförvärv om sin roll som ansvarig för kontorsportföljen. Storebrand rekryterar från Tenant & Partner



Annons

Klart: trion som får bygga nytt i Farsta Bostäder Nu står det klart vilka fastighetsbolag som får bygga de drygt 260 nya bostäderna, ett stenkast från strandkanten i Farsta.

Därför vill Lennart Weiss inte bli bostadsminister Bostäder | PLAY Varför vill Veidekkes Lennart Weiss inte bli bostadsminister, vad tycker han krävs för att stärka ställningen för bostadsministerposten och vem vill han se som bostadsminister i en kommande regeringsbildning?



Annons

Pandox miljardköper i England Transaktioner Pandox köper hotellet The Midland Manchester i Manchester för 115 miljoner pund, motsvarande ungefär 1,21 miljarder kronor.

Brunswick rekryterar fd Swedbankprofil Karriär Brunswick Real Estate, som nyligen framgångsrikt avslutat kapitalanskaffningen till sin andra fastighetskreditfond och har 8,6 miljarder kronor i förvaltat kapital, rekryterar Jan Eriksson, med 25 års erfarenhet från Swedbank till kreditverksamheten.

Heimstaden premiärköper i Nederländerna Transaktioner Efter en tids marknadsanalys har Heimstaden genomfört sin första transaktion i Nederländerna. Fastigheten ligger i Utrecht och består av mindre lägenheter i nära anslutning av universitetet.



Annons

Stjärnkocken öppnar restaurang i Astoria Uthyrning Björn Frantzén öppnar en restaurang på 1 200 kvadratmeter i Humlegårdens Astoria.

Ny vd för Bostjärnan i Västerås Karriär Håkan Andreasson blir ny vd för Bostjärnan Förvaltnings AB i Västerås. Bolaget, som är ett helägt dotterbolag till Bostjärnan AB i Göteborg, äger och förvaltar cirka 1200 lägenheter och en hotell- och kontorsfastighet i Västerås.

Corem hyr ut i Jönköping Uthyrning Corem hyr ut 6 600 kvadratmeter till Gastro Food i fastigheten Älgskytten 4 i Jönköping.



Annons

Logicenters förvärvar ny logistikanläggning i Norge Transaktioner Logicenters utökar fastighetsportföljen i Norge med köp av en nyutvecklad logistikanläggning i norska Råde. Köpet tecknades med terminskontrakt och nu står den 8 000 kvadratmeter stora anläggningen färdig där hyresgästen New Wave flyttar in.

SHH, Balder och NREP utvecklar äldreboende i Huddinge Uthyrning SHH Bostad, Balder och NREP utvecklar ett vård- och omsorgsboende i Masmo, Huddinge i södra Stockholm. Äldreboendet förhyrs av Attendo på ett 20-årigt hyresavtal och omfattar totalt 79 lägenheter om cirka 6 000 kvadratmeter BTA.

Plantagen öppnar butik i Ludvika Uthyrning Plantagen fortsätter sin expansion genom att öppna en ny butik i Ludvikas handelsområde Lyviksberget.



Annons

De äger storstädernas dyrgripar Lista Fastighetssverige listar de 20 dyraste fastigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Coworking 2.0 – Wrkats resa har bara börjat Bolag Wrkat. Lägg namnet på minnet. Om några år kan det mycket väl vara deras plattform som miljontals användare går in på för att boka en kontorsplats över dagen.

– Vi vill sammankoppla företag över hela världen och göra coworking tillgängligt var man än befinner sig, säger Suad Januzi, en av grundarna.