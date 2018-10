Globala kontorstrender – så här påverkas vi i Sverige

Publicerad den 4 Oktober 2018

Stora Kontorsdagen Vad händer på kontorsmarknaderna internationellt? Vilka är de stora trenderna runt om i världen som påverkar fastighets- och kontorsmarknaderna och hur berörs vi i Sverige? Svaren levereras till deltagarna på Kontorsmarknadens mötesplats på Grand Hotel i Stockholm den 6 november. Boka tidigt-erbjudandet (4 för 3) stänger i morgon fredag!

Bild: Savills

Steven Lang. Bild: Savills

Nicky Wightman. Steven Lang. Nicky Wightman.

Talarna är influgna från London och heter Steven Lang och Nicky Wightman.

• Steven Lang har arbetat som Director för Commercial Research på Savills i Storbritannien sedan 2002.

• Nicky Wightman har arbetat som Director för Global Occupier Trends på Savills i Storbritannien sedan 2007.



Anmäl dig här (Boka tidigt-erbjudande 4 för 3, gäller till och med i morgon fredag).



Se hela programmet här.



Några av de övriga medverkande talarna är: Sven-Olof Johansson, Fastpartner, Arvid Lindqvist, Catella, Mats Hederos, AMF Fastigheter, Manuel Böcher, Corpus Sireo, Bjanka Colic, Microsoft, Charlotte Vikström, Castellum, Karolin Forsling, Forsling United, Mikael Näselius, Commonground, Anna Lorentz, JLL, Biljana Pehrsson, Kungsleden, Petter Klingofström, Atrium Ljungberg, Anneli Jansson, Humlegården, Sven Ostner, ÅWL Arkitekter, Cecilia Gunnarsson, JLL, Klaus Hansen Vikström, Fabege och Marie Bucht, Novi Real Estate.



Moderator är Anna Bellman och hon har den mycket erfarna fastighetsexperten Ingemar Rindstig vid sin under dagens seminarieprogram.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- Vd-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.

- TEMA: Coworking och Weworks intåg.

- Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.

- Det digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.



Direkt efter seminariet kommer deltagarna dessutom att bjudas in till Spotifys kontor på Regeringsgatan för en kortare guidad visning.



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.



Huvudsponsor är Serneke.

Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Stora Kontorsdagen

