Analys: Så här har coworking-boomen påverkat kontorsmarknaden

Publicerad den 17 Oktober 2018

Stora Kontorsdagen Coworkingmarknaden har närmast exploderat i Sverige – framför allt i Stockholm – de senaste åren. Hur har den "vanliga" kontorsmarknaden påverkats, hur ser marknaden och trenderna inom coworking ut just nu och hur ser utvecklingen ut framöver? Svaren får du på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.

Bild: JLL

Cecilia Gunnarsson. Cecilia Gunnarsson.

För analysen står Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.



Anmäl dig här (Senast 30 oktober).



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Några av de övriga medverkande talarna är: Sven-Olof Johansson, Fastpartner, Arvid Lindqvist, Catella, Mats Hederos, AMF Fastigheter, Bjanka Colic, Microsoft, Charlotte Vikström, Castellum, Karolin Forsling, Forsling United, Mikael Näselius, Commonground, Anna Lorentz, JLL, Biljana Pehrsson, Kungsleden, Petter Klingofström, Atrium Ljungberg, Anneli Jansson, Humlegården, Steven Lang, Savills, Nicky Wightman, Savills, Manuel Böcher, Corpus Sireo, Klaus Hansen Vikström, Fabege och Marie Bucht, Novi Real Estate.



Moderator är Anna Bellman och hon har den mycket erfarna fastighetsexperten Ingemar Rindstig vid sin sida under dagens seminarieprogram.



Läs mer om talarna här.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- Vd-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.

- TEMA: Coworking och Weworks intåg.

- Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.

- Det nya digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.



Se hela programmet här.



Direkt efter seminariet kommer deltagarna dessutom att bjudas in till Spotifys kontor på Regeringsgatan för en kortare guidad visning.



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.



Huvudsponsor är Serneke.

Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate, Nespresso och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

