De leder höstens mötesplats för kontorsmarknaden

Publicerad den 13 September 2018

Stora Kontorsdagen Den 6 november arrangeras Kontorsmarknadens mötesplats – Stora Kontorsdagen – på Grand Hotel i Stockholm. Moderator är omtyckta och skickliga Anna Bellman som vid sin sida har den rutinerade branschexperten – Ingemar Rindstig.

Bild: EY

Ingemar Rindstig. Anna Bellman. Ingemar Rindstig.

Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



En professionell duo leder deltagarna genom dagen:

• Anna Bellman har arbetat som journalist inom radio och tv, och var under flera år marknads- och kommunikationschef på Capgemini, ett av världens största it- och managementkonsultföretag. Hon har också grundat en kommunikationsbyrå som bland annat hjälpte kunderna med strategiska kommunikationsfrågor.



• Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor och chef för Ernst & Young Real Estate. Ingemar Rindstig har jobbat i totalt 31 år på EY. Han är helt specialiserad på bygg- och fastighetsbranschen samt konsultationer i branschen.



Anmäl dig här (Boka tidigt-erbjudande 4 för 3, gäller till och med 5 oktober).



Några av de medverkande talarna är: Arvid Lindqvist, Catella, Mats Hederos, AMF Fastigheter, Charlotte Vikström, Castellum, Marie Bucht, Novi Real Estate, Mikael Näselius, Commonground, Biljana Pehrsson, Kungsleden, Anneli Jansson, Humlegården och Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare. Många fler talare tillkommer inom kort.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- VD-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.

- TEMA: Coworking och Weworks intåg.

- Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.

- Det digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.

Och mycket mer...



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor. Nominera kontoret du arbetar på här (senast den 28 september).



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.



Huvudsponsor är Serneke.

Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

