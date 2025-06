Igår togs första spadtaget för ABB:s jätteprojekt i Västerås. På bilden syns Johan Sterte, Landshövding Västmanland, Susanne Timsjö, ABB Robotics och Joacim Larsson, YLAB.

ABB:s jätteanläggning i Västerås byggstartad

Bygg/Arkitektur Igår togs det första spadtaget för ABB:s nya Robotics Campus på Finnslätten i Västerås – en investering på 280 miljoner dollar (cirka 3,1 miljarder kronor) som stärker Sveriges roll som ledande industrination och Västerås som nav för robotik i Europa. Campusets förverkligande är ett betydelsefullt steg i en långsiktig satsning på lokal produktion och innovation.

Det nya campuset är en viktig del i strategin att möta den långsiktigt växande efterfrågan på robotik och automation och blir en toppmodern anläggning där tillverkning, forskning och utveckling, kund- och utbildningscenter samt testverksamhet samlas under ett tak. Det ersätter befintliga Robotics-

anläggningar i Västerås och kommer att leverera AI-utrustade kollaborativa robotar och industrirobotar samt digitala lösningar till kunder över hela Europa.



– Vi har våra rötter i Västerås – det var här ABB Robotics grundades, och det är här vi investerar i vår framtid. Med Robotics Campus skapar vi förutsättningar för innovation och tillväxt i världsklass, säger Susanne Timsjö, nordisk chef på ABB Robotics-divisionen.

– Campuset blir en plats för teknik och produktion, ett center för samarbete med kunder, partners, akademi och samhälle. Tillsammans har vi en riktigt spännande och givande resa framför oss.



Under spadtagseventet deltog Västmanlands landshövding Johan Sterte, grannar från Finnslätten, kunder och leverantörer, byggrepresentanter, lokala intressenter inom politik och förvaltning, medarbetare från ABB och andra samarbetspartners från regionen. I samband med ceremonin presenterades en tidskapsel med minnesföremål – inspirerad av den som murades in i Aseas huvudkontor Ottar i Västerås för drygt hundra år sedan.



Campusområdet är beläget vid Fredholmsgatan, längs Österleden på södra Finnslätten i Västerås, där ABB:s robotikverksamhet funnits sedan 1970-talet. Det nya Robotics Campus omfattar cirka 70 000 kvadratmeter byggnad, ett område större än tio fotbollsplaner. Det beräknas stå klart under 2027.

Marken ägs av ABB, och YLAB Larssons Bygg har fått kontraktet som totalentreprenör för bygget.

– Det här är ett av våra största och mest komplexa byggprojekt. Vi är väldigt glada över det nära samarbetet vi har med ABB och det förtroende vi fått. Tillsammans skapar vi en modern och hållbar byggnad med hög kvalitet som kommer att spela en viktig roll för framtidens industri, säger Joacim

Larsson, entreprenadansvarig på YLAB.



Det blir moderna arbetsplatser i en dynamisk, attraktiv miljö för medarbetarna på ABB Robotics, och hela campuset kommer att byggas med fokus på hållbarhet. Anläggningen ska förses med solceller, batterilagring, bergvärme, frikyla och energibrunnar i ett hållbart energisystem. ABB förväntar sig en

halverad energiförbrukning jämfört med dagens nivå.



Det nya Robotics Campus är ytterligare ett steg i utvecklingen av Finnslätten i Västerås som ett ledande industriellt kluster i Sverige där ABB, tillsammans med andra aktörer såsom Westinghouse, Hitachi Energy och Alstom, formar framtidens hållbara tekniklösningar.

ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, pro-duktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för "Engineered to Outrun".

