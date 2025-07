Förvärv driver förvaltningsresultatet för Eastnine

Eastnines förvaltningsresultatet steg med 54 procent under kvartalet och 50 procent under perioden, huvudsakligen relaterat till fastighetsförvärv. Även förvaltningsresultatet per aktie fortsatte att stiga för såväl kvartalet som perioden samt i intjäningsförmågan. Uthyrningsgraden steg till 97 procent och fastighetsvärdena var stabila under andra kvartalet.