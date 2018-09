Kontorsbrist – den nya bostadsbristen?

Publicerad den 26 September 2018

Anna Lorentz, JLL, Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare och Lina Larsson, Klarna diskuterar kontorsbristen på Stora Kontorsdagen på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.

tweet

Stora Kontorsdagen Allt fler nämner bristen på kontorslokaler som ett hot mot tillväxtmotorn Stockholm. Är kontorsbristen rent av den nya bostadsbristen? Stora företag väljer att etablera sig i andra städer för att de helt enkelt inte får plats. Hur har det blivit så här och vad kan göras för att den här trenden ska kunna vändas? Svaren får du på Kontorsmarknadens mötesplats den 6 november på Grand Hotel i Stockholm.

I panelen får vi möta Daniella Waldfogel, Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare, Anna Lorentz, Head of Tenant Representation, JLL och Lina Larsson, Project manager på Klarna.



Anmäl dig här (Boka tidigt-erbjudande 4 för 3, gäller till och med 5 oktober).



Några av de övriga medverkande talarna är: Sven-Olof Johansson, Fastpartner, Arvid Lindqvist, Catella, Mats Hederos, AMF Fastigheter, Manuel Böcher, Corpus Sireo, Bjanka Colic, Microsoft, Charlotte Vikström, Castellum, Karolin Forsling, Forsling United, Mikael Näselius, Commonground, Anna Lorentz, JLL, Biljana Pehrsson, Kungsleden, Petter Klingofström, Atrium Ljungberg, Anneli Jansson, Humlegården, Sven Ostner, ÅWL Arkitekter, Cecilia Gunnarsson, JLL, Klaus Hansen Vikström, Fabege och Marie Bucht, Novi Real Estate.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- Vd-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.

- TEMA: Coworking och Weworks intåg.

- Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.

- Det digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.



Direkt efter seminariet kommer deltagarna dessutom att bjudas in till Spotifys kontor på Regeringsgatan för en kortare guidad visning.





Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor. Nominera kontoret du arbetar på här (senast nu på fredag den 28 september).



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.



Huvudsponsor är Serneke.

Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

