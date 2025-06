Akelius vd Ralf Spann. Bild: Istock/Akelius

Castellums nya styrelse föreslagen – fem nya namn

Bolag Den 18 juli håller Castellum en extra bolagsstämma. Då föreslår valberedningen en ny styrelse med fem helt nya namn.

Bild: Storebrand Fastigheter

Marita Loft Bild: Diös

Diös vd Knut Rost. Marita Loft Diös vd Knut Rost.

Valberedningen föreslår val av Ralf Spann till ny styrelseordförande i Castellum samt att styrelsen i Castellum ska bestå av Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Marita Loft, Leif Norburg, Knut Rost, Ralf Spann och Stefan Wallander.



Valberedningens förslag innebär nyval av Marita Loft, Leif Norburg, Knut Rost, Ralf Spann och Stefan Wallander som styrelseledamöter samt att Ralf Spann väljs till styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande Louise Richnau samt styrelseledamöterna Pål Ahlsén, Ann-Louise Lökholm Klasson och Stefan Ränk har meddelat valberedningen att de lämnar sina styrelseposter i samband med den extra bolagsstämman.

Nuvarande styrelseledamöterna Anna-Karin Celsing och Henrik Käll, som valdes av årsstämman 2025, kvarstår som styrelseledamöter.



Ralf Spann är född år 1975 och har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Ralf Spann är verkställande direktör för Akelius Residential Property och har tidigare innehaft flertalet ledande befattningar, däribland Europachef, inom Akeliuskoncernen.



Marita Loft är född år 1960 och har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Marita Loft är tidigare verkställande direktör för Storebrand Fastigheter, SPP Fastigheter och Head of Real Estate Investments på SEB.



Leif Norburg är född år 1947 och har lång och gedigen erfarenhet från såväl bank- som fastighetssektorn. Leif Norburg var tidigare verkställande direktör för Danske Bank Sverige och under 2010 – 2018 var Leif Norburg styrelseordförande för Akelius Residential Property.



Knut Rost är född år 1959 och har arbetat inom fastighetsbranschen sedan 1985. Under åren har Knut Rost haft ledande befattningar i företag som Castellum och ICA Fastigheter samt senast som verkställande direktör för fastighetsbolaget Diös Fastigheter.



Stefan Wallander är född år 1974 och är idag verksam i REIN Capital Partners. Stefan Wallander har tidigare erfarenhet från att vara partner, Sverigechef och Group Chief Business Officer på Nrep/Urban Partners. Stefan Wallander har även varit Senior Vice President, Head of M&A and Corporate Development på Modern Times Group. Innan MTG arbetade Stefan Wallander tolv år inom internationell investment banking.



Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter i Castellum föreslås vara sju, varav fem män och två kvinnor.



Samtliga föreslagna ledamöter, utom Ralf Spann, är att anse som oberoende i förhållande till Castellum, ledningen och i förhållande till större aktieägare.



Castellums valberedning består av Charlotte Levin, utsedd av Akelius Apartments Ltd., Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning, Celia Grip, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande), utsedd av Handelsbanken Fonder, samt Castellums avgående styrelseordförande Louise Richnau.

