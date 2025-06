Monica Granberg lämnar nu Structor. Bild: Structor

Monica Granberg lämnar Structor

Bolag Monica Granberg har efter drygt 21 år inom Structor, varav de drygt sista 9 åren som vd och styrelseledamot för Structor AB, beslutat sig för att gå vidare. Hon lämnar vd-tjänsten vid verksamhetsårets slut den 30 juni.

Utöver vd-rollen lämnar Monica Granberg vid månadsskiftet juni/juli också sina styrelseuppdrag i ett tiotal av gruppens bolag samt sitt ägande i Structor AB. Hon kommer som avslut på sin vd-tjänst att ansvara för Structor AB:s årsbokslut och avrapportera på årsstämman i september. Hon företräder Structorgruppen i SNS:s förtroenderåd året ut.



– Jag är stolt att gå vidare i ett läge där Structorgruppen växer och flera nya bolag är på väg in. Jag anslöt till Structor 2004 genom att vara med och grunda Structor Miljöbyrån, där jag var vd under 10 år. Parallellt har jag som konsult ansvarat för flera stora tillståndsprövningar enligt miljöbalken, bland annat för Slussens ombyggnad och en ny vattenreglering av Mälaren på uppdrag av Stockholms stad. Det har varit en ära att företräda Structor och min förhoppning är att vd-växlingen kommer ge utrymme för nya möjligheter för alla parter, säger Monica Granberg, avgående vd Structor AB.



– Monica har under sin tid som vd och styrelseledamot i Structor AB varit en avgörande kraft för gruppens utveckling och framgång. Hon har också representerat Structor AB som styrelseordförande i 9 bolag inom gruppen där hon bidragit till ägarsuccessioner, affärs- och bolagsutveckling samt ansvarat för flertal vd-rekryteringar. Monica har också bidragit till uppstart av 7 nya bolag. Utöver detta har hon också synliggjort och stärkt Structors varumärke och utvecklat vd-gruppens samarbete på ett föredömligt sätt. Vi vill tacka Monica för ett fantastiskt arbete under dessa år, och önskar henne ett stort lycka till, säger Mats Texte, styrelseordförande i Structor AB.



Monica Granbergs ansvar och uppgifter som vd i Structor AB fördelas tills vidare i bolagets styrelse, under ledning av Mats Texte, styrelseordförande. Monica Granbergs styrelseuppdrag växlas över till ett flertal andra personer inom Structorgruppen.

