Var med och rösta fram Sveriges snyggaste kontor!

Bild: Nicklas Tollesson

Publicerad den 1 Oktober 2018

Nu startar omröstningen i tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor. Gå in via länk i artikeln för att rösta fram ditt favoritkontor. Vinnaren koras på Stora Kontorsdagen den 6 november på Grand Hotel i Stockholm. På bilden syns förra årets vinnare.

Stora Kontorsdagen Hela 84 olika kontor har nominerats till Fastighetssveriges och Lokalnytts tävling Sveriges Snyggaste Kontor 2018.

Nu är röstningsprocessen i full gång - rösta fram ditt favoritkontor via länk här nedan.

Nu är nomineringsprocessen avslutad i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor.



Hela 84 kontor har nominerats, det är klart i paritet med förra årets rekordantal på 86 nominerade kontor och tyder på ett fortsatt stort intresse för tävlingen.



Du kan nu rösta – max en gång per dag – på ditt favoritkontor. Den 21 oktober stänger röstningen. Så gå in här med en gång och rösta!



- Det finns all anledning för alla i branschen att gå in och titta på de nominerade kontoren. Det är många bidrag som är väldigt inspirerande, säger Eddie Ekberg, chefredaktör för Fastighetssverige och Lokalnytt som arrangerar tävlingen.



Prisutdelning och presentation av det vinnande kontoret sker på seminariet Stora Kontorsdagen på Grand Hôtel i Stockholm tisdagen den 6 november. Du anmäler dig till seminariet här. Boka tidigt-rabatten (4 för 3) gäller till och med nu på fredag den 5 oktober.



Prissponsor är Moderna Samlare. Huvudsponsor är Serneke. Partnerföretag är EY, Novi Real Estate och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

