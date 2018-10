Tung vd-panel om läget och framtida affärsmöjligheter

Publicerad den 23 Oktober 2018

På Stora Kontorsdagen på Grand Hotel i Stockholm den 6 november får vi, bland många andra, lyssna till Kungsledens vd, Biljana Pehrsson, Humlegårdens vd, Anneli Jansson och Fastpartners vd, Sven-Olof Johansson.

Stora Kontorsdagen Hyresnivåerna i Stockholm är uppe på toppnivåer och investeringsviljan är stor. Hur ser vd:arna på tre ledande fastighetsbolag på framtiden för den svenska och stockholmska kontorsmarknaden? Var gör man de bästa affärerna och kommer vi få se någon ny typ av affärer framöver? Missa inte Kontorsmarknadens mötesplats på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.

I panelen möter vi Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden, Anneli Jansson, vd på Humlegården och Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner.



Anmäl dig här (Senast nästa tisdag den 30 oktober).



Några av de övriga medverkande talarna är: Arvid Lindqvist, Catella, Bjanka Colic, Microsoft, Anna Lorentz, JLL, Petter Klingofström, Atrium Ljungberg, Steven Lang, Savills, Manuel Böcher, Corpus Sireo, Klaus Hansen Vikström, Fabege, Mats Hederos, AMF Fastigheter, Charlotte Vikström, Castellum, Karolin Forsling, Forsling United, Mikael Näselius, Commonground, Milena Kuljanin, Cushman & Wakefield och Marie Bucht, Novi Real Estate.



Moderator är Anna Bellman och hon har den mycket erfarna fastighetsexperten Ingemar Rindstig vid sin sida under dagens seminarieprogram.



Läs mer om talarna här.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- Vd-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.

- TEMA: Coworking och Weworks intåg.

- Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.

- Det nya digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.



Se/ladda ned hela programmet här.



Direkt efter seminariet kommer deltagarna dessutom att bjudas in till Spotifys kontor på Regeringsgatan för en kortare guidad visning.



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.



Huvudsponsor är Serneke.

Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Nespresso, Novi Real Estate och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Stora Kontorsdagen

Stora Kontorsdagen

Tung vd-panel om läget och framtida affärsmöjligheter Stora Kontorsdagen Hyresnivåerna i Stockholm är uppe på toppnivåer och investeringsviljan är stor. Hur ser vd:arna på tre ledande fastighetsbolag på framtiden för den svenska och stockholmska kontorsmarknaden? Var gör man de bästa affärerna och kommer vi få se någon ny typ av affärer framöver? Missa inte Kontorsmarknadens mötesplats på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.

