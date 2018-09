Nomineringen stänger i dag

Bild: Nicklas Tollesson

Publicerad den 28 September 2018

Vid midnatt stänger nomineringen till årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor. Vinnaren koras på Stora Kontorsdagen den 6 november på Grand Hotel i Stockholm. På bilden syns förra årets vinnare SEB tillsammans med arkitekten från Wingårdhs.

Stora Kontorsdagen Vid midnatt i dag fredag stänger nomineringen för Sveriges Snyggaste Kontor 2018. Missa inte att nominera era kontor och en chans att gå hem med den stora äran samt ett konstverk värt en halv miljon kronor.

Den 6 november koras vinnarkontoret i Sveriges Snyggaste Kontor i samband med Stora Kontorsdagen på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig här!



För att ha en chans att vinna behöver man dock nominera sitt kontor senast i dag fredag. Nominera ditt kontor här!



Förutom titeln och den stora äran går vinnaren i år hem med ett konstverk värt en halv miljon kronor från Moderna Samlare.

Moderna Samlare är ett företag som erbjuder såväl rådgivningstjänster vid köp av konst, som uthyrningstjänster då en mer flexibel lösning efterfrågas. Moderna Samlare förfogar idag över en bank på cirka 900 konstverk. Merparten av de konstnärer de representerar är inköpta av Moderna Museet eller likvärdiga konstinstitutioner.



Några av de medverkande talarna under seminariet är: Sven-Olof Johansson, Fastpartner, Arvid Lindqvist, Catella, Mats Hederos, AMF Fastigheter, Manuel Böcher, Corpus Sireo, Bjanka Colic, Microsoft, Charlotte Vikström, Castellum, Karolin Forsling, Forsling United, Mikael Näselius, Commonground, Anna Lorentz, JLL, Biljana Pehrsson, Kungsleden, Petter Klingofström, Atrium Ljungberg, Anneli Jansson, Humlegården, Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare, Lina Larsson, Klarna, Sven Ostner, ÅWL Arkitekter, Cecilia Gunnarsson, JLL, Klaus Hansen Vikström, Fabege och Marie Bucht, Novi Real Estate.

Moderator är Anna Bellman och hon har den rutinerade fastighetsexperten Ingemar Rindstig vid sin sida under hela dagen.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- Vd-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.

- TEMA: Coworking och Weworks intåg.

- Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.

- Det digitaliserade arbetslivet.

Megatrender/framtidens kontor

- Uthyrningstrender.



Direkt efter seminariet kommer deltagarna dessutom att bjudas in till Spotifys kontor på Regeringsgatan för en kortare guidad visning.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Anmäl dig här (Boka tidigt-erbjudande 4 för 3, gäller till och med nästa fredag den 5 oktober).



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.



Huvudsponsor är Serneke.

Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

