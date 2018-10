Det nya digitaliserade arbetslivet

Publicerad den 11 Oktober 2018

Stora Kontorsdagen Digitaliseringen innebär att många kan utföra sitt arbete var som helst och att synen på arbetet är något man gör snarare än en plats man går till. För digitala natives är detta en självklarhet. Hur möter fastighetsbranschen bäst den här utvecklingen? Svaren ges på Kontorsmarknadens mötesplats på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.

Bild: Microsoft

Bjanka Colic. Bjanka Colic.

Talare på temat är Bjanka Colic, produktmarknadschef Office365 på Microsoft sedan tre år tillbaka. Hon har en masterexamen i Integrated Product Design från KTH samt kandidatexamen både i Global Management från Stockholms Universitet samt i Design and Product Realization från KTH.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Några av de övriga medverkande talarna är: Sven-Olof Johansson, Fastpartner, Arvid Lindqvist, Catella, Mats Hederos, AMF Fastigheter, Manuel Böcher, Corpus Sireo, Charlotte Vikström, Castellum, Karolin Forsling, Forsling United, Mikael Näselius, Commonground, Anna Lorentz, JLL, Biljana Pehrsson, Kungsleden, Petter Klingofström, Atrium Ljungberg, Anneli Jansson, Humlegården, Steven Lang, Savills, Nicky Wightman, Savills, Cecilia Gunnarsson, JLL, Klaus Hansen Vikström, Fabege och Marie Bucht, Novi Real Estate.



Moderator är Anna Bellman och hon har den mycket erfarna fastighetsexperten Ingemar Rindstig vid sin sida under dagens seminarieprogram.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- Vd-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.

- TEMA: Coworking och Weworks intåg.

- Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.

- Det nya digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.



Direkt efter seminariet kommer deltagarna dessutom att bjudas in till Spotifys kontor på Regeringsgatan för en kortare guidad visning.



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.



Huvudsponsor är Serneke.

Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate och Wrkat.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

