Nya Hovås flaggskepp i trä fullt uthyrt

Bygg/Arkitektur Next Step Groups kontorshus i trä står klart och är fullt uthyrt. Nu flyttar de första hyresgästerna in i Nodi, trähuset som blir navet i den expansiva stadsdelen Nya Hovås utanför Göteborg.

Byggandet av Nodi är ännu en viktig station i Next Step Groups ambition att skapa en blandstad i världsklass. Inom loppet av några år har Nya Hovås vuxit från noll till dagens cirka 1000 bostäder, skola, förskola, arbetsplatser, co-working, restauranger, mötesplatser, service och ett 30-tal butiker. Nodis cirka 4 600 hållbara kvadratmetrar är ett välkommet tillskott som nu är fullt uthyrda.

– Vi har haft en hög ambitionsnivå med hela projektet där vi har lyckats skapa ett banbrytande och hållbart kontorshus som kunderna älskar. De kvaliteter som vi såg framför oss har blivit verklighet och att dessa värden uppskattas hos våra kunder är tydligt när Nodi nu är fullt uthyrt, trots tuffa och osäkra tider mitt i pandemin, säger Louise Heilborn, projektutvecklingsansvarig på Next Step Group.



– Nodi är en spektakulär byggnad som vi kunnat förverkliga utan att det blivit dyrare än en traditionell och tråkig arkitektur. Anledning är att vi involverat alla inblandade tidigt och jobbat nära varandra med öppenhet och en gemensam vision, säger Oskar Lindström, projektledare på Next Step Group och ansvarig för byggnationen av Nodi.

Arkitekt för projektet är Skandinaviens största arkitektkontor White med säte i Göteborg. White är pionjärer inom modern träbyggnation i Sverige. Med Nodi har arkitekterna på White tillsammans med Next Step Group skapat en iögonfallande byggnad. De fem våningsplanen blir större för varje våning, särskilt mot söder och väster. Utöver att ge Nodi sitt karaktäristiska utseende, bidrar formen till ett naturligt solskydd för att skapa ett bra inomhusklimat. Den synliga invändiga trästommen, fasaden och panelen sätter sin varma prägel med synligt trä genomgående i hela huset.



– Det är ett banbrytande projekt som resulterat i Göteborgs, och även ett av Sveriges, första kontorshus i modern träkonstruktion. Det är fantastiskt att det nu fylls av liv och rörelse i form av entreprenörer som uppskattar Nya Hovås alla kvaliteter, säger Joakim Hansson, ansvarig arkitekt på White.

En av kunderna som väljer att flytta in i Nodi är modeföretaget Wakakuu, som trots en digital kärnverksamhet väljer att satsa på en storslagen butik i det sju meter höga entréplanet.



– Vi var en av de allra första hyresgästerna i Nya Hovås och det är verkligen roligt att nu flytta in i Nodi. Det är en fantastisk byggnad som med sin arkitektur och fokus på hållbarhet stämmer perfekt med Wakakuu. Tillsammans med Next Step Group, White arkitekter och Lisa Robertz, som gjort inredningen, har vi skapat Sveriges bästa butiksupplevelse, säger Maria Tollemark, vd på Wakakuu.



Byggherre: Next Step Group

Arkitekt: White Arkitekter

Entreprenör: BRA Bygg

BTA: 4 659 m2

Plan: 5 vån + källare

Höjd: 25,2 m

Stomme: Limträ med trapphus i betong

Färdigställt: Maj 2021

Nodis bärande och synliga konstruktion består av hela 5909 meter limträ – alltså 6 kilometer om pelare och balkar skulle läggas på rad.

