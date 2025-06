Elsa Merhawi. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg rekryterar ny chef för retailuthyrning

Bolag Elsa Merhawi har rekryterats som ny chef för Retail Leasing till Atrium Ljungberg. Med en gedigen bakgrund inom strategisk uthyrning och affärsutveckling inom retail, tillträder hon en nyckelroll i bolagets fortsatta arbete med att skapa attraktiva och kommersiellt starka mötesplatser.

Elsa Merhawi kommer närmast från JLL Sverige där hon sedan 2015 haft flera ledande roller, senast som Head of Tenant Representation. Där ansvarade hon för affärsområdet Hyresgästrådgivning med fokus på internationella kontors- och retail-hyresgäster. Tidigare har hon även varit Head of Retail Agency och Head of Retail Development and Leasing, där hon bland annat ansvarat för utveckling av affärsstrategi, bemanning av team och sammanslagning av affärsområden.

– Vi är mycket glada över att välkomna Elsa till Atrium Ljungberg. Hennes gedigna erfarenhet inom retail, strategiskt ledarskap och starka affärsdriv kommer att vara en stor tillgång i vårt arbete med att skapa attraktiva och kommersiellt starka mötesplatser. Med sin breda erfarenhet av att ha arbetat med både fastighetsägare och retailhyresgäster har Elsa en stark förståelse för samspelet mellan parterna – och vad som krävs för att skapa långsiktiga, kommersiellt hållbara relationer, , säger Erik Skalin, affärsområdeschef Leasing på Atrium Ljungberg



Elsa Merhawi tillträder sin nya roll den 21 augusti och kommer att utgå från Atrium Ljungbergs huvudkontor i Sickla.

– Jag ser mycket fram emot att bli en del av Atrium Ljungberg – ett bolag med stark position och värderingar som jag verkligen delar. Att få leda uthyrningsarbetet inom handel i ett företag som utvecklar framtidens stad med fokus på hållbar stadsutveckling och levande, kommersiella mötesplatser känns både inspirerande och helt rätt för mig, säger Elsa Merhawi.

Ämnen