Karlatornet hyllas av internationella branschorganisationen Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Bild: Jonas Slättung

Karlatornet hyllas med prestigepriser

Bygg/Arkitektur Med sina 246 meter och 74 våningar är Karlatornet Nordens högsta byggnad och det högsta bostadshuset i EU. Nu lyfter den internationella branschorganisationen Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) fram Karlatornet genom att dela ut två utmärkelser, Best Tall Building, by Height, 200–299 meters och Best Tall Building in Europe till projektet.

Organisationen belönar Karlatornets unika arkitektoniska uttryck, avancerade strukturella lösningar och dess roll som ett nytt landmärke och urban destination. Som vinnare i höjdkategorin 200–299 meter ansluter sig Karlatornet nu till världens ledande höga byggnader.



Karlatornet utvecklades av Doxa AB, genom dess dotterbolag, Karlatornet AB och Karlastaden Utveckling AB. Byggnaden designades av den internationellt erkända arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill (SOM), känd för några av världens tekniskt och miljömässigt mest avancerade byggnader, inklusive ikoniska skyskrapor som Burj Khalifa i Dubai (världens högsta byggnad), One World Trade Center i New York och Willis Tower i Chicago.

– Detta internationella erkännande är ett bevis på den otroliga prestation som hela teamet bakom projektet har gjort och förstärker Göteborgs position i framkant av hållbar stadsutveckling. Det finns 611 lägenheter, utsiktsdestinationen Gothenburg View, hotell, restauranger och flera andra kommersiella verksamheter i Karlatornet. Byggnaden är det naturliga navet i Karlastaden – en ny stadsdel som växer fram på Lindholmen i Göteborg, säger Christian Lindgren, vd för Doxa AB.



– Vi är hedrade över att Karlatornet har tilldelats två CTBUH Awards of Excellence. Som Sveriges högsta byggnad kompletterar skyskrapan Göteborgs övriga bebyggelse och är en symbol för stadens 400-årsjubileum. Karlastaden är en viktig del i omvandlingen av Lindholmen till en levande stadsdel med människan i centrum. Detta erkännande hyllar inte bara arkitektoniska och tekniska prestationer utan också vårt bidrag till en stadssilhuett och ett samhälle, utformat för att människor ska kunna leva, trivas och utvecklas, kommenterar Kent Jackson, Partner, Skidmore, Owings & Merrill.



Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) grundades 1969 och samlar byggbranschens olika aktörer, som arkitekter, byggherrar, investerare och hyresgäster, med målet att utveckla bättre och hållbara byggnader och städer. CTBUH:s utmärkelse kommer officiellt att delas ut vid organisationens årliga konferens 6–9 oktober 2025 i Toronto, Kanada.

Ämnen