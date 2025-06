Quality Hotel i Luleå renoveras. Bild: Strawberry

Strawberry storsatsar med Pandox

Bygg/Arkitektur Strawberry storsatsar i Luleå: Quality Hotel renoveras för 115 miljoner kronor.

En omfattande renovering väntar Quality Hotel Luleå, som under året genomgår både en ombyggnation och utbyggnad. Hotellet moderniseras i grunden och utökas med fler hotell- och konferensrum, ett nytt relaxområde med gym och pool, samt två nya restaurangkoncept. Satsningen görs i samarbete med fastighetsägaren Pandox och omfattar en investering på 115 miljoner kronor. Renoveringen beräknas vara klar våren 2026.



Sedan öppningen 2001 har Quality Hotel Luleå erbjudit ett familjevänligt boende med stora konferensmöjligheter och populära restauranger som Invit och Cook’s. Hotellet har också varit hem för nattklubben Cleo – ett ikoniskt inslag i Luleås nöjesliv sedan 1979. Nu omvandlas dansgolvet till nya hotellrum i en utbyggnad som svarar på den snabbt ökande turismen i staden.

– Turismen ökar explosionsartat i Luleå och vi möter efterfrågan med ett topprenoverat och modernt hotell mitt i hjärtat av staden. Rummen, restaurangerna och poolen blir de perfekta platserna att tanka energi på när man ska upptäcka Luleå och Norrbotten, säger Petter Stordalen, ägare av Strawberry.



Renoveringen omfattar samtliga hotellrum, konferensytor och allmänna utrymmen. Ett helt nytt relaxområde med gym och pool skapas för att erbjuda upplevelser för både barn och vuxna. Även hotellets matutbud får en ny inriktning. Restaurang Invit ersätts av det nordiska bistrokonceptet The Social Bar & Bistro, där klassiska bistrorätter möter en modern twist – med säsongsanpassade nordiska råvaror i fokus. Restaurang Cook’s kommer också att ersättas, men vilket koncept som tar över är ännu inte presenterat.

– Framtiden känns väldigt spännande för Quality Hotel Luleå. Äntligen kan vi erbjuda en ännu bättre helhetsupplevelse – med fler hotellrum, modernare mötesmiljöer och matupplevelser som lockar både inresta gäster och Luleåbor, säger hotelldirektör Maria Fjellström.



Hotellet håller öppet som vanligt under hela renoveringsperioden, som genomförs i etapper för att minimera störningar för gäster och besökare. När hela projektet är färdigställt våren 2026 kommer Quality Hotel Luleå att erbjuda totalt 249 hotellrum och konferenskapacitet för upp till 350 deltagare – mitt i hjärtat av ett växande Luleå.



Fakta om satsningen:

Total investering: 115 miljoner kronor

Nya hotellrum: +29 (totalt 249 rum)

Nya restaurangkoncept: 2

Nya konferensrum: +4 (totalt 7 mötesrum)

The Social Bar & Bistro öppnar: September 2025

Nytt relaxområde med pool och gym öppnar: Årsskiftet 2025/2026

Renovering klar: Våren 2026

