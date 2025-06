Bild: Istock

Nyfosa möblerar om i portföljen med miljardtransaktioner

Transaktioner Nyfosa förvärvar fastigheter för 772 miljoner kronor och avyttrar fastigheter för 410 miljoner kronor.

Nyfosa har under det andra kvartalet, genom tre separata transaktioner, förvärvat fyra fastigheter med totala årliga kontrakterade hyresintäkter om 64 miljoner kronor. Under samma period har Nyfosa även, genom tre ytterligare separata transaktioner, avyttrat tre fastigheter med totala årliga kontrakterade hyresintäkter om 27 miljoner kronor.

– Genom dessa transaktioner stärker vi Nyfosas intjäning och kassaflöde per aktie samtidigt som vi lämnar över stafettpinnen till tre lokala fastighetsägare för att vidareutveckla tre investeringstunga fastigheter. I tillägg befästs Nyfosas position som väletablerad fastighetsägare i Karlstad genom förvärvet av en högkvalitativ fastighet i bästa läge, kommenterar Carl-Johan Hugner, vd för Nyfosa.



Förvärven består av Hyttan 12 i Karlstad, en drygt 19 000 kvadratmeter stor kongress- och konferensanläggning samt kontor. I samband med förvärvet av fastigheten förvärvas även indirekt 36 procent av aktierna i hyresgästen Visit Karlstad AB (nuvarande operatör av kongress- och konferensanläggningen) som från och med tillträdet kommer att utgöra ett intressebolag till Nyfosa. Järnet 2 i Mariestad är en fullt uthyrd lagerfastighet med 21 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Voimakuja 2 i Vanda, Finland, är en fullt uthyrd externhandelsfastighet med en uthyrningsbar yta om drygt 5 000 kvadratmeter. De samlade hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid i de förvärvade fastigheterna uppgår till åtta år. Bland de största hyresgästerna återfinns Karlstad Kommun, Visit Karlstad, Konsumentverket, DS Smith och Intersport Finland.



Fastigheterna i Vanda och Mariestad tillträddes under maj respektive juni 2025, medan förvärvet av fastigheterna i Karlstad är villkorat av myndighetsbeslut från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Tillträde därav beräknas kunna genomföras under det tredje kvartalet 2025.



De avyttrade fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 31 000 kvadratmeter, huvudsakligen bestående av utbildningslokaler och kontor. På fastigheten Skepparen 15 i Karlstad finns även betydande byggrätter för primärt bostadsändamål. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid i de avyttrade fastigheterna uppgick till 2,8 år. Fastigheterna Raseborg 1 i Stockholm och Tuotekatu 7 i Reso, Finland, hade vid tidpunkten för respektive avyttring negativa driftnetton.



Det sammanlagda försäljningspriset före avdrag för latent skatt översteg det senaste bokförda värdet med tio miljoner kronor. Fastigheten i Stockholm frånträddes i april, medan fastigheterna i Karlstad och Reso frånträddes i juni 2025.



Förvärvade fastigheter

Hyttan 12 och Hyttan 16 Karlstad, Sverige

Järnet 2 Mariestad, Sverige

Voimakuja 2 Vanda, Finland



Avyttrade fastigheter

Raseborg 1 Stockholm, Sverige

Skepparen 15 Karlstad, Sverige

Tuotekatu 7 Reso, Finland

