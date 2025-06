Olof Karlsson och Fredrik Cavallin ansluter till Structor Projektutveckling. Bild: Structor

Structor rekryterar duo

Bolag Structor Projektutveckling stärker sitt team med ytterligare två personer: Fredrik Cavallin och Olof Karlsson, båda i roller som projektutvecklare. Rekryteringarna är ett led i bolagets satsning på att stärka sin position på marknaden.

Fredrik Cavallin kommer senast från en roll som vd och uppdragsansvarig på C.F. Møller. Olof Karlsson kommer närmast från rollen som expert i planfrågor, samt projekt- och affärsutvecklare på Pronordic AB.

– Det känns väldigt roligt att kliva in i rollen som projektutvecklare på Structor. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet inom samhällsbyggnad i en roll med tydligare fokus på utvecklingsfrågor och värdeskapande, säger Fredrik Cavallin.

– Structor har under min tid som beställare utmärkt sig som ett högkompetent och tillförlitligt konsultföretag. Därför känns det både roligt och inspirerande att kliva in i rollen som projektutvecklare och bli en del av teamet, säger Olof Karlsson.

– Tillsammans har Olof och Fredrik mångårig erfarenhet från både offentlig och privat sektor. Olof har gedigen kompetens som tidigare planarkitekt, samtidigt som Fredrik har drivit affärs- och utvecklingsarbete. Vi är glada över rekryteringarna och ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans med våra kunder, säger Harald Näslund, vd på Structor Projektutveckling.

