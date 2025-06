Westfield Mall of Scandinavia. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Peab och Unibail-Rodamco-Westfield gräver ner stridsyxorna

Juridik Peab och Unibail-Rodamco-Westfield har i ett förlikningsavtal enats om en slutlig reglering av mellanhavanden avseende entreprenaden Mall of Scandinavia. Uppgörelsen innebär att Peabs tillgängliga likviditet ökar med en miljard svenska kronor i tredje kvartalet 2025, att finansnettot i andra kvartalet 2025 belastas med cirka 600 miljoner svenska kronor och att nettoskulden är oförändrad, skriver Peab i sitt pressmeddelande.

Den 30 juni 2023 meddelades skiljedom i målet om entreprenaden Mall of Scandinavia. Skiljenämnden gav Peab rätt i sina krav på ersättning för de fördyringar som omfattande ändringar av projektet under produktionsfasen innebar och slog fast att Peab hade rätt till kompensation uppgående till cirka en miljard svenska kronor för entreprenadkostnader samt dröjsmålsräntor uppgående till 390 miljoner svenska kronor. Unibail-Rodamco-Westfield, URW, klandrade därefter domen till Svea hovrätt som den 28 maj 2025 meddelade dom innebärande att Peabs krav avseende ändrings- och tilläggsarbeten samt rubbning och störning fastställdes. Skiljedomen avseende URW:s krav på lokalviten och Peabs krav på rättegångskostnader upphävdes.



Då betalning inte erhölls i enlighet med domen så inledde Peab konkursförfarande mot projektbolaget Rodamco Projekt AB för att kunna utkräva betalning. URW meddelade den 3 juni 2025 att de avser att inleda nytt skiljeförfarande avseende krav på lokalviten. Peab avsåg att inleda skiljeförfarande avseende rättegångskostnader.



Den 22 juni 2025 enades parterna om en förlikning innebärande att betalning om en miljard svenska kronor från URW till Peab ska ske den 2 juli 2025. Förlikningen innebär vidare att respektive part återkallar samtliga processer, att entreprenaden anses slutligt reglerad och att parterna inte har några krav mot varandra, även innefattande garantiansvar. Förlikningen innebär därmed att det inte kvarstår några risker för Peab avseende entreprenaden Mall of Scandinavia.



Uppgörelsen innebär att Peab ersätts med ett belopp som motsvarar det som fastställdes avseende kostnader för färdigställande av entreprenaden i domen den 30 juni 2023. Avtalet innebär att Peab efterger ett belopp motsvarande upplupna dröjsmålsräntor.

– Det känns oerhört bra att vi slutligen kan lägga det rättsliga efterspelet kring Mall of Scandinavia bakom oss. Vi fick den ersättning för entreprenaden som vi haft rätt till enligt avtal och rättsliga utslag. För att slutligen kunna avsluta relationen mellan parterna en gång för alla valde vi att sluta detta förlikningsavtal och vi får en miljard kronor inbetalt på kontot, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

