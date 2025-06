Arrowhead flyttar till fastigheten Fatburen. Bild: AMF Fastigheter

Spelutvecklarna växer och flyttar till 2 546 kvadratmeter

Uthyrning Spelutvecklingsföretaget Arrowhead Game Studios blir ny hyresgäst i Fatburen på Södermalm. Bolaget har haft stora framgångar och ser nu ett behov av både större lokaler och att komma närmare branschen. Med sina nya lokaler hamnar Arrowhead mitt i ett av världens mest spelutvecklartäta områden.

Södermalm som nav för datorspelsutveckling stärks när Arrowhead flyttar in i Fatburen skriver AMF Fastigheter i pressmeddelandet om uthyrningen. De nya lokalerna är på 2 546 kvadratmeter samlat på ett plan och man planerar att flytta in i januari 2026.

– Vi är otroligt glada över att flytta in i Fatburen. Det här området pulserar av kreativitet och driv, och är en perfekt plats för ett företag som vårt att utvecklas på och bli bäst inom spel, säger Shams Jorjani, CEO på Arrowhead.



Arrowhead grundades 2009 och har haft flera stora spelframgångar. Nu ser man ett behov av större kontorslokaler, bland annat för att fler anställda vill jobba mer och oftare från kontoret, men man har också ett behov av en annan typ av ytor. För Arrowhead har det varit viktigt att hitta en lokal som rymmer allt från rollspelsbibliotek, hobbyrum och spelzoner till större ytor som möjliggör större events och konferenser.

– Vi började känna oss redo för en annan typ av lokaler och för ett nytt område. Några viktiga ingredienser för oss är sociala miljöer där vi kan umgås med varandra, vänner och andra inom industrin. I våra nya lokaler får alla plats och vi kommer dessutom närmre branschen eftersom så många andra bolag inom spelutveckling sitter här, både i huset och kvarteret, säger Shams Jorjani, på Arrowhead.



Fatburen är en del av ett dynamiskt kvarter mellan Södra station och Medborgarplatsen, ett område som utvecklats till ett av Sveriges viktigaste nav för digital innovation. Här finns en tät koncentration av spelutvecklare, både stora studios och mindre aktörer. Dataspelsbranschen är dessutom en av Sveriges snabbast växande industrier och år 2022 omsatte den över 86 miljarder kronor. Stockholm och Södermalm står i centrum för denna utveckling. Inom en kilometers radie runt kvarteren finns uppemot 3 000 spelutvecklare, vilket gör det till ett av världens mest koncentrerade områden för just denna bransch.

– Vi är mycket stolta över att få välkomna Arrowhead till Fatburen. De stärker både huset och kvarteret som en självklar plats för framtidens spelutveckling. Det är en dynamisk bransch med enorm potential, och här vi vill skapa miljöer där kreativitet, teknik och människor kan växa tillsammans, säger Karin Jernström Nyberg, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.



Fatburen är redan hem för flera bolag inom spelutveckling och tech. Tillsammans med stora och mindre bolag och satsningar så som till exempel Game Town, en coworkingmiljö och community för mindre studios och frilansare inom spelutveckling, befäster huset och området sin position som Sveriges spelutvecklingscentrum.



Ansvariga uthyrare från AMF Fastigheter var Catrin Callersjö och Jakob Svensson.

