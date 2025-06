Förändrade regler för studentbostäder. Bild: Istock

Nya byggregler för studentbostäder

Bygg/Arkitektur Den 1 juli införs nya byggregler för studentbostäder. Den stora förändringen är att 80 procent av nya studentbostäder kan fråntas kraven på full tillgänglighet, för att istället vara besökstillgängliga. Det ger helt nya förutsättningar att bygga studentbostäder, menar Studentbostadsföretagen.

– Efter flera års utredning, branschdialog och politisk behandling träder nu en efterlängtad förändring i kraft. Det ger större flexibilitet i utformningen av studentbostäder och öppnar upp för fler, billigare och mer ändamålsenliga bostäder, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.



De nya byggreglerna innebär både lättade tillgänglighetskrav och att en definition av studentbostad införs i lagtext. Det innebär att:

- 80 procent av nya studentbostäder undantas kraven på tillgänglighet och användbarhet för att istället behöva uppfylla så kallad besökstillgänglighet.

- Resterande 20 procent ska uppfylla ordinarie tillgänglighetskrav.

- Andelen bostäder som ska vara fullt tillgängliga kan beräknas både på det totala antalet studentbostäder i en byggnad eller det antal studentbostäder som tillkommer vid till- eller ombyggnation.

- För första gången definieras studentbostaden i PBL. Definitionen är en bostad avsedd för studerande på universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller vuxenutbildning.



Lättade tillgänglighetskrav är den förändring som ger störst effekt på byggandet av studentbostäder. Det ger en större flexibilitet i utformningen av studentbostäder och möjliggör fler bostäder inom samma projekt. Besökstillgänglighet innebär att:

- Besökare med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna nå, komma in och umgås i bostaden.

- Badrummen kan göras mindre eftersom kravet på tillgänglighet och användbarhet stryks.

- RWC för besökare kan placeras utanför den enskilda bostaden, men ska finnas i samma byggnad.

- Hallens bredd kan minskas eftersom kravet på att kunna vända med rullstol i hallen tas bort.

- Förvaring kan planeras mer flexibelt i bostaden eftersom den inte behöver kunna nås från rullstol.

- Bostadens totala bredd kan minskas, vilket är avgörande för att kunna bygga fler bostäder inom samma byggnadsvolym.

- De möjligheter som en besökstillgänglighet låser upp ger enligt beräkningar positiv effekt på projektekonomin, hyra och klimatpåverkan. Nu är det upp till branschen att förverkliga det nya regelverket i framtidens boende för studenter.

– Vi går in i en ny fas där det är upp till oss att omsätta möjligheterna i praktiken. Reglerna ger oss större handlingsutrymme – och med det följer ansvar. Tillsammans med våra medlemmar kommer vi jobba fram lösningar som skapar kvalitativa studentbostäder och säkerställer alla studenters tillgång till både ett bra boende och studiesocialt liv under studietiden, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

Ämnen