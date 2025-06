Framtidens Backaplan tar form – första hyresgästerna flyttar in. Bild: Framtidens Backaplan

Första hyresgästerna klara för framtidens Backaplan

Uthyrning Ett nytt kapitel inleds nu i ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt någonsin: de första hyresgästerna flyttar in i de allra första bostadshusen i Framtidens Backaplan. – Det markerar starten på totalt 423 moderna hyresrätter i ett av stadens mest expansiva områden. Det unika centrala läget, de fina innergårdarna kombinerat med ett stort utbud av mindre lägenheter, har lockat människor framför allt från Hisingen men också inflyttning till Göteborg, säger Richard Hansson, marknadsområdeschef på Skandia Fastigheter.

Det nya kvarteret visar att Framtidens Backaplan nu börjar realiseras och att Göteborgs stadskärna utökas; centrala Göteborg får en ny stadsdel för minst 15 000 invånare med bostäder och butiker, arbetsplatser och parker. Bakom stadsdelsprojektet Framtidens Backaplan står Skandia Fastigheter, Balder, Riksbyggen och KF Fastigheter. Skandia Fastigheter är först ut att bli klara med Etapp 1 och de första hyresgästerna flyttar in i Kvarteret Alpha denna vecka. Initialt handlar det om 73 lägenheter, men det släpps lägenheter under tre perioder till så totalt handlar det om 423 nybyggda hyresrätter i Kvarteret Alpha.

– Att så här många hyresrätter byggs i ett så här centralt läge är unikt. Det märks också på det enorma intresset – vi har haft flera tusen sökande, och närheten till centrum har förstås skapat extra stort tryck att bo i den här nya stadsdelen, säger Richard Hansson, marknadsområdeschef, på Skandia Fastigheter.



Med sitt centrala läge, goda kommunikationer med buss och en framtida spårvagnslinje och närheten till bland annat Lindholmen, ett nav i Göteborg med olika verksamheter, har de nya hyresrätterna i Framtidens Backaplan väckt ett stort intresse.

– Vi ser ett mycket stort intresse från personer som flyttat till Sverige för att jobba inom exempelvis bilindustrin. Det kommer att märkas bland dem som flyttar in. Det blir en internationell touch på boendet, vilket vi är mycket glada för. Här skapas en dynamisk stadsdel, med levande innergårdar och gemensamhetsytor för hyresgästerna att umgås i, säger Richard Hansson.

– Bland annat finns ett orangeri 17 meter upp med utsikt över innergården, en tyst oas med med fina boulebanor att umgås vid. För att skapa känslan av stadsdel, liv och rörelse ligger det kommersiella hyresgäster i botten av husen där bland annat Coop, Elgiganten och Dollarstore får moderna och inbjudande lokaler att husera i.



Förvandlingen av Backaplan sker med ett tydligt fokus på att minska klimatavtrycket. I Kvarteret Alpha används exempelvis återbrukat tegel, och fastigheten har en fossilfri geosol-anläggning som gör fastigheterna självförsörjande på el och värme.

– Vi bygger inte bara bostäder – vi skapar en framtida stadsdel där hållbarhet, service och mötesplatser formar en attraktiv miljö att leva, bo och verka i, säger Richard Hansson.



Inflyttningen i Kvarteret Alpha sker etappvis under året och beräknas vara klar i början av 2026.

