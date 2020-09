Pia Carolusson. Bild: Colliers

Colliers förstärker teamet i Göteborg

Bolag Colliers har rekryterat Pia Carolusson som director till affärsområdet leasing i Göteborg.

Pia Carolusson har lång erfarenhet av kommersiella fastigheter, bl.a från Sätila Holding där hon under sju år arbetade som uthyrare och fastighetsförvaltare för deras lokaler och fastigheter. Under 2019 anslöt Pia Carolusson till Colliers till Corporate Solutions-team där hon arbetat med hyresgästrepresentation. Hon tillträdde sin nya tjänst den 1 september.

– Det är otroligt glädjande att Pia väljer att börja arbeta hos oss på Colliers Leasing. Hennes bakgrund och erfarenhet kommer att bidra till vårt mål att bli en ännu bättre leverantör av kvalificerad fastighetsrådgivning, säger Mikael Wallner, Head of Leasing and Industrial & Logistics.

– Jag ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor i teamet, utveckla samarbetet med våra kunder och driva affärsområdet leasing framåt, säger Pia Carolusson.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

