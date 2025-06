Jacob Karlsson, vd K-Fastigheter. Bild: K-fastigheter

K-Fastigheter säljer bestånd för nära 1,9 miljarder

Transaktioner K-Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring med en institutionell investerare rörande försäljning av ett fastighetsbestånd under förvaltning och byggnation i Göteborgsområdet. Totalt är transaktionen värd nästan 1,9 miljarder kronor.

Sammanlagt rör avsiktsförklaringen 681 lägenheter fördelat på 264 lägenheter under förvaltning i Göteborg, Ale och Vänersborgs kommuner med en bostadsyta om 17 234 kvadratmeter samt 417 lägenheter under byggnation i Göteborg och Ale kommuner med en total bostadsyta om 24 843 kvadratmeter.



Sedvanlig försäljningsprocess med teknisk och ekonomisk genomgång fortskrider och under förutsättning av att parterna ingår bindande överlåtelseavtal förväntas frånträde av de färdigställda fastigheterna ske under tredje kvartalet 2025.



Lägenheterna under produktion säljs genom en så kallad forward sale, där köparen tillträder aktierna och erlägger köpeskillingen efter projekten är färdigställda vilket är beräknat till andra kvartalet 2026, första kvartalet 2027 respektive andra kvartalet 2027.



Årligt hyresvärde i de färdigställda fastigheterna uppgår till cirka 39 miljoner kronor och förväntat hyresvärde i de fastigheter som säljs genom forward sale är 72 miljoner kronor.



Transaktionen görs till ett samlat portföljvärde om 1 888 miljoner kronor med 50 procent avdrag för latent skatt, motsvarande ett förväntat nettovärde om 1 839 miljoner kronor. Bokfört nettovärde förväntas uppgå till 1 856 miljoner kronor vid färdigställande.



Transaktionen beräknas ge K-Fastigheter ett likviditetstillskott om netto cirka 592 miljoner kronor under perioden, där 198 miljoner kronor förväntas erhållas under 2025, 104 miljoner kronor under 2026 och 290 miljoner kronor under 2027. Likviditetstillskottet kommer att användas för att stärka balansräkningen och för att möjliggöra byggstarter.

