Acrinova minskar ledningsgruppen

Bolag Acrinova meddelar förändringar i bolagets ledningsgrupp i syfte att effektivisera organisationen.

Som tidigare meddelats har Acrinova ingått ett överlåtelseavtal med Fastighetsbolaget Emilshus AB avseende avyttring av 35 fastigheter, motsvarande ca 66 procent av fastighetsportföljen, med ett underliggande fastighetsvärde om totalt 1 400 Mkr. Avyttringen förväntas, till största del, slutföras senast den 1 september 2025. För mer information om avyttringen, se Bolagets pressmeddelande den 4 april 2025.



Till följd av avyttringen har Acrinova beslutat att se över och effektivisera Bolagets organisation. I samband med detta justeras sammansättningen i Bolagets ledningsgrupp för att bättre spegla Acrinovas organisatoriska storlek efter avyttringen. Från och med 3 juni består ledningsgruppen av tre personer, jämfört med tidigare fem.



– Jag vill rikta ett varmt tack till Lars Sonesson och Stephanie Lilja för deras värdefulla insatser och engagemang under sin tid i ledningen. De har haft en viktig roll i Bolagets utveckling, i synnerhet i frågor som rör hållbarhet och energieffektivisering, och vi ser fram emot fortsatt samarbete inom organisationen, säger Acrinovas vd, Ulf Wallén.



Acrinovas nuvarande CFO, Weronica Greberg, kommer att lämna sitt uppdrag för att ta sig an nya utmaningar. Bolagets nuvarande koncernredovisningschef Cecilia Randau kommer att ersätta Weronica Greberg som CFO, vilket förväntas träda i kraft fullt ut runt den 1 september 2025. Cecilia Randau ersätter emellertid Weronica Greberg i ledningsgruppen med omedelbar verkan.



– Weronica har under sin tid på Acrinova varit central för Bolagets framgångsrika utveckling och jag är mycket tacksam för hennes förtjänstfulla insatser. Jag ser nu fram emot att arbeta med Cecilia framgent och är övertygad om att hon kommer att vara en viktig drivkraft i Acrinovas fortsatta verksamhet, säger Ulf Wallén, vd.



Ledningsgruppen ser efter förändringen ut som följer:

Ulf Wallén, VD

Cecilia Randau, CFO

Måns Broberg, Transaktioner/värderingar/förvaltning

