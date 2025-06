Vd för Prisma Properties Fredrik Mässing. Bild: Odel Film

Prisma fortsätter växa i Danmark – startar projekt av nytt handelsområde i Holstebro

Bygg/Arkitektur Under tredje kvartalet 2025 inleder Prisma Properties utvecklingen av sitt nya handelsområde i Holstebro i västra Danmark. Prisma har tecknat elvaåriga hyresavtal med lågprisaktörerna Lager 157, Hi five och Big Dollar. På platsen kommer även Thansen och en rikstäckande restaurangkedja att etablera sig. Det bedömda årliga hyresvärdet för Prismas projekt uppgår vid färdigställande till cirka tio miljoner svenska kronor.

Området i Holstebro, trafiknära och strategiskt beläget intill motorvägen, ska utvecklas till en modern destination med totalt 8 200 kvadratmeter handel, service och restauranger. I linje med Prismas satsning på elbilsladdning har bolaget också tecknat avtal med tre laddoperatörer där det planeras att installeras närmare 30 snabbladdare på platsen.



Detaljplanen för området beräknas vinna laga kraft under sommaren 2025 och byggstart är planerad till tredje kvartalet 2025. Tillträde sker successivt och samtliga aktörer beräknas vara inflyttade under tredje kvartalet 2026.



Projektet är en del av Prismas plan att växa i trafiknära lägen på den danska marknaden. I dag äger bolaget fastigheter i Danmark till ett värde av cirka 1,2 miljarder miljoner svenska kronor.

– Vi tillför ett ytterligare projekt inom vår inriktning lågprishandel, där vi vid färdigställande får ett nytt och modernt handelsområde i Holstebro med långa och stabila hyresintäkter. Med ett starkt geografiskt läge och en bra mix av välkända varumärken skapar vi en attraktiv helhet för både besökare och hyresgäster, säger Carsten Krebs, CDO, Prisma Properties.

