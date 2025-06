Lokalmarknadsdagen: Efter sprängningarna – så här knäcker vi gängen

Polismästare Emelie Kullmyr har den stora uppgiften att knäcka gängkriminaliteten i Göteborgsregionen på sitt bord. Till Lokalmarknadsdagen kommer hon för att berätta hur det ska gå till, och vilken hjälp hon behöver av fastighetsägarna.

Lokalmarknadsdagen Host Den 21 augusti startar fastighetsbranschen i Göteborgsregionen upp hösten 2025 tillsammans på den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Under dagen möter vi bland annat Emelie Kullmyr, polischef i polisregion Väst. På sitt bord har hon en av samhällets tuffaste uppgifter – att knäcka gängkriminaliteten. Är det ens möjligt? Och vilken hjälp behövs av fastighetsägarna som verkar i de utsatta områdena?

Emelie Kullmyr tillträdde 2022 som polischef i polisregion Väst (som innefattar Västra Götaland och Halland) efter att ha jobbat som polis i 30 år. På sitt bord har hon en av samhällets tuffaste uppgifter – att knäcka gängkriminaliteten. Är det ens möjligt? Klarar polisen sitt uppdrag och vilken hjälp behövs av civilsamhället, och inte minst av fastighetsägarna som verkar i de utsatta områdena? Räcker det med de enorma resurser som tillförts till myndigheten? Svaren på dessa frågor får du i en intervju med Emelie Kullmyr, polischef, region Väst på Polismyndigheten, på Lokalmarknadsdagen den 21 augusti på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.



Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir du uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som du knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats. Höstupplagan 2025 går av stapeln den 21 augusti på Elite Park Avenue Hotel.



Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på det nya segmentet: Ordet är fritt. Här får samtliga deltagare på eventet sätta sig i mindre grupper och diskutera ett antal relevanta ämnen. Utfallet av samtalen redovisas på scen i ett efterföljande panelsamtal.



Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare även in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.



Bland deltagarna under dagen märks, förutom branschfolk, även ledande relevanta politiker och tjänstemän.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.



Moderator är rutinerade, kunniga och professionella Karin Klingenstierna och hon har Daniel Orrö, advokat på Delphi som sidekick/expertkommentator.



