Brookfields inverstering kan potentiellt bli den största utländska direktinvesteringen i Sverige hittills. Bild: iStock

Brookfield vill investera 95 miljarder i Sverige

Bolag Kanadensiska Brookfield Asset Management planerar att investera upp till 95 miljarder kronor, motsvarande 9,9 miljarder dollar, för att bygga ett datacenter för artificiell intelligens i Strängnäs. Det rapporterar ett flertal media på onsdagen.

Det kanadensiska investeringsföretaget Brookfield ska bygga ett nytt datacenter i Strängnäs. Bolaget åtar sig att investera i storleksordningen 10 miljarder dollar, motsvarande 95 miljarder kronor. Det rapporterar Dagens industri som skriver att det potentiellt kan bli den största utländska direktinvesteringen i Sverige hittills. Investeringen är Brookfields största AI-investering i Europa, skriver bolaget i ett uttalande.



Datacentret som avses byggas är på i storleksordningen 750 megawatt, vilket skulle bli det största i Sverige och ett av de största i Europa.

"Sverige är en strategisk hub för artificiell intelligens", säger Sikander Rashid, Europachef på Brookfield, till tidningen.



Investeringen förväntas skapa mer än 1 000 permanenta jobb och omkring 2 000 jobb under byggtiden som förväntas pågå i 10-15 år, skriver Reuters.



Målet är att den första fasen av anläggningen ska vara igång 2028, enligt Dagens industri.



Statsminister Ulf Kristersson, vars hemkommun är just Strängnäs, välkomnar investeringen i ett inlägg på plattformen X.



Strängnäs kommun skickar även de ut ett pressmeddelande om nyheten.

– Det är en fantastisk möjlighet och vi har jobbat för den här typen av etablering länge. Vi är glada och ödmjuka inför de möjligheter den kan föra med sig. Strängnäs har alla förutsättningar för att bli platsen för norra Europas första AI-centrum. Vi kan erbjuda ett utmärkt geografiskt läge, vi har hög utbildningsnivå och ett gott samarbete med kommunerna i Mälardalen, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).



Brookfield äger redan en fastighet på Gorsingeberget, men för att det ska bli möjligt med ett AI-centrum krävs mer mark. Därför avser kommunen att skriva ett så kallat markanvisningsavtal med bolaget. Avtalet ger bolaget ensamrätt att under två år planera för att bygga ett AI-centrum på Gorsingeberget.

– Det känns väldigt spännande om vi som kommun får vara med och bidra till något så viktigt som att både Sverige och norra Europa kan bli självförsörjande när det gäller AI-infrastruktur, säger Jacob Högfeldt.



– Etableringen är helt i linje med kommunens etableringsplan, där vi säger att vi vill ha mer kunskapsintensiva företag, gärna med kopplingar till forskning, utveckling och akademi, säger Anders Härnbro (S), kommunstyrelsens vice ordförande.



Strängnäs kommun arbetar strategiskt efter planen för att locka hit passande etableringar.

– Den här etableringen kommer bidra positivt både till befintligt näringsliv och kommande etableringar, säger Joakim Swärd, etableringsansvarig i Strängnäs kommun.



Att Brookfield är intresserat av just Strängnäs är för att det finns stor tillgång på arbetskraft i regionen och för att det är nära till inte bara Stockholm utan också andra universitetsstäder som Eskilstuna, Västerås, Linköping och Uppsala.

– Vi är glada över att utöka vårt partnerskap med Sverige och stödja Sveriges ambitioner att bli en ledande AI-hub i Europa. För att vara konkurrenskraftig inom AI-utveckling och förverkliga dess ekonomiska produktivitet är det viktigt att investera i stor skala i den infrastruktur som ligger till grund för denna teknik. Detta sträcker sig bortom datacenter och in i dataöverföring, chiplagring och energiproduktion. I dag tar vi ytterligare ett viktigt steg för att öka kapaciteten för oberoende databehandling för såväl offentlig sektor som privata företag i Europa, säger Sikander Rashid, Brookfields Europachef.



För att det ska vara möjligt med etableringen måste det finnas tillräckligt med effekt på plats. Det är en fråga för Svenska kraftnät som bland annat bygger ut och driver stamnätet och säkerställer att elen räcker.

– Vi har tillsammans med Brookfield kommit så långt i den här frågan och det här skulle bli en stor samhällsnytta, så vår förväntan är att det här kommer att kunna lösas, säger Jacob Högfeldt.



Om förutsättningarna för ett AI-centrum finns, kommer kommunen att sälja marken som är cirka 350 000 kvadratmeter för 525 miljoner kronor. Om förutsättningarna inte är på plats går marken tillbaka till kommunen.

Ämnen