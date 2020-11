Jacob Torell, Erik Selin och Joakim Garfvé. Bild: Petra Björstad

Balder blir storägare i Next Step Group

Bolag Jacob Torell och Joakim Garfvé säljer en tredjedel av Next Step Group till Erik Selins Balder som genom en emission kapitaliserar bolaget med en kvarts miljard.

De två grundarna har snabbt drivit upp sitt stadsutvecklingsbolag till en etablerad aktör, som i dag utvecklar tre av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt – Nya Hovås, Life Science-klustret GoCo Health Innovation City och bostadsprojektet Wendelstrand.



Det entreprenörsdrivna bolaget har på kort tid byggt upp en stor och unik projektutvecklingsportfölj. Det började med Nya Hovås, som snabbt växte fram som ett levande område med både bostäder och handel. Nu ska Next Step Group fortsätta växa med ytterligare två stora projekt. I Life Science-klustret GoCo Health Innovation City bredvid Astra Zeneca i Mölndal byggs det redan för fullt. Samtidigt arbetar man med att bygga cirka 1000 hållbara bostäder i trä vid Landvettersjön i Mölnlycke.



För att fortsätta sin expansion utan att slå av på takten, väljer ägarna att ta in kapital. Valet föll på Erik Selin, som grundarna Jacob Torell och Joakim Garfvé fört dialog med under flera år. Först nu tycker de att stunden är rätt för att ta nästa steg.

– Jag och Joakim är väldigt glada att få in Erik och Balder som ägare i moderbolaget. Erik är en mycket inspirerande person som vi har stor respekt för. Vi trivs bra tillsammans och får genom Erik in en kapitalstark aktör med unik erfarenhet av att bygga fastighetsbolag. Det känns helt rätt nu när vi expanderar så fort, säger Jacob Torell, vd och grundare för Next Step Group.



Next Step Group satsar på arkitektur och stadsutveckling med omsorg för detaljer. Målet är att skapa attraktiva stadsdelar på oväntade platser för morgondagens boende och företagande. Nyckeln är bolagets modell Samskapande stadsutveckling. Den går ut på att tidigt i projekten samla alla intressen och remissinstanser för att skapa en gemensam vision för området som ska utvecklas. Det gör att processen sedan kan hålla hög takt trots kreativ arkitektur och stort fokus på kvalitet och detaljer. Något som imponerat på Erik Selin.

– Jag har följt Next Step Group genom åren och är imponerad över vad de åstadkommit i Nya Hovås och GoCo Health Innovation City. De har en förmåga att skapa attraktiva stadsdelar på oväntade platser. Jag ser fram emot nästa steg, som är trästaden Wendelstrand och de 1000 bostäder vi ska utveckla vid Landvettersjön utanför Mölnlycke, säger Erik Selin, huvudägare och vd i Balder.

