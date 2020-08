Mattias Lundgren, vd för SSM. Bild: SSM

SSM: Positivt resultat

Bolag SSM:s rörelseresultat uppgick till 3,0 miljoner kronor (-26,3) under Q2. Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog med 13,3 miljoner kronor.

Q2-siffrorna:

• Nettoomsättningen ökade till till 54,6 (20,4) MSEK, varav 33,5 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf.

• Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-26,3), varav bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 13,3 MSEK.

• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -79,3 MSEK (-34,3), varav produktionsstarten av bostadsrättsprojektet Platform West påverkade kassaflödet med -75,8 MSEK samtidigt som försäljningen av halva hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters bidrog positivt med 33,0 MSEK.

• Bostadsrättsprojektet Platform West med 109 bostadsrätter produktionsstartades i Roslags-Näsby/Täby.

• Bolagets obligationslån amorterades med 92,3 MSEK.

• Företrädesemission om 157,0 MSEK fulltecknades, varav 84,5 procent av erbjudna aktier tecknades med stöd av teckningsrätter.

• Anpassning av säljorganisationen till följd av fokusering på hyresrättsprojekt genomförd under kvartalet och bedöms ge en årlig besparing om 6,5 MSEK men belastar kvartalet med -3,3 MSEK i omstruktureringskostnader.



Mattias Lundgren, vd och koncernchef:

– SSM redovisar ett positivt rörelseresultat för tredje kvartalet i rad där kvartalets rörelseresultat uppgick till 3,0 MSEK (-26,3). Omstruktureringsarbetet med att sänka fasta kostnader och reducera risker i projektportföljen som påbörjades för cirka ett år sedan när jag tillträdde som vd har sänkt de fasta kostnaderna med närmare 30 procent och successivt förbättrat bolagets finansiella ställning.



– Bostadsrättsprojektet Platform West, attraktivt beläget invid Roslags-Näsbys station, med 109 bostäder produktions-startades under kvartalet. Cirka hälften av bostäderna är sålda och tillträde beräknas till Q4 2021. Produktionsstarten belastade kvartalets kassaflöde med -75,8 MSEK, varav markförvärv utgör den största posten."



– En fulltecknad företrädesemission om 157,0 MSEK före emissionskostnader genomfördes under kvartalet och bolagets obligationslån amorterades med 92,3 MSEK. Tack vare den genomförda emissionen, och tillsammans med kassaflöden från tillträden i projekten West Side Solna och Metronomen, tillförs SSM tillräckliga likvida medel för att fullfölja nuvarande affärsplan.



– Sammantaget var utvecklingen för såväl SSM som marknaden i stort relativt stabil under det andra kvartalet trots oro kring konsekvenserna av pandemin covid-19. Sommarmånaderna har visat på en god aptit vad gäller bostadsaffärer i Stockholmsregionen. Dock finns det fortsatt en osäkerhet kring pandemins långsiktiga konsekvenser för världsekonomin, den svenska konjunkturen och Stockholms bostadsmarknad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen