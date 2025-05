Paul and Diane Manning Institute of Biotechnology vid Fontaine Research Park i Charlottesville. Bild: Elkus Manfredi Architects

Skanska tecknar tilläggskontrakt för bioteknikanläggning i Charlottesville

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med University of Virginia för byggnationen av Paul and Diane Manning Institute of Biotechnology vid Fontaine Research Park i Charlottesville, Virginia, i USA. Tilläggskontraktet är värt 66 miljoner dollar, cirka 690 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2025.

Det fem våningar höga Paul and Diane Manning Institute of Biotechnology vid University of Virginia kommer att bli en toppmodern anläggning som innefattar det första forskningsprogrammet med klinisk tillämpning av sitt slag i delstaten.



Byggnaden kommer att få modulära, multifunktionella laboratorieutrymmen och stödutrymmen, utökade forskningsfaciliteter, och faciliteter för kärnverksamheten samt en yta för 100–150 forskare och bioteknikföretag för att främja samarbete i framkant av vetenskap och teknik.



Byggnationen påbörjades i december 2023 och beräknas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2027.

Ämnen