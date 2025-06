Juhani Erke. Bild: Capman

Capman Real Estate stärker teamet med flertalet nyckelrekryteringar

Bolag Efter utnämningen av Juhani Erke till chief asset management officer förra året har CapMan Real Estate, under de senaste tolv månaderna, förstärkt sin asset management-organisation med över tio nyrekryteringar och flera interna befordringar.

Capman Real Estate har, den senaste tiden, utfört flertalet utnämningar och befordringar. Aleksi Konsti har tillträtt rollen som head of Finland med ansvar för investeringar och asset management i Finland från och med den 1 juni 2025. Han efterträder Juhani Erke, som nu kommer att fokusera på att leda den nordiska asset management-verksamheten.



Den organisatoriska förvaltningen har etablerats i alla länder, inklusive en ny chef för tillgångsförvaltning i Finland, som börjar i augusti 2025. Kajsa Bagler har dessutom befordrats till head of asset management, Sweden, och Alex Jacobsson till head of asset management, Denmark.



Asset management-teamet har även vuxit med sex nyrekryteringar under de senaste sex månaderna i Danmark, Sverige och Norge, inom både kommersiella och bostadsrelaterade tillgångar, för att stärka de lokala teamen och hantera bolagets växande portfölj.



– Det är glädjande att se så många talangfulla personer ansluta till vår nordiska plattform och att våra långvariga medarbetare tar större ansvar. Deras insatser kommer att stödja vår framtida tillväxt, då de nya rekryteringarna täcker hela spektrumet inom asset management – från uthyrning till byggprojektledning och fastighetsutveckling, säger Juhani Erke, chief asset management officer på Capman Real Estate.



– Vi bygger ett starkt och samarbetsinriktat team i hela Norden, och dessa utnämningar speglar vårt engagemang för långsiktigt värdeskapande och operativ excellens, tillägger Ilkka Tomperi, COO & partner på CapMan Real Estate.

