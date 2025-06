Illustration av de planerade husen i Rinkeby. Bild: Svenska Bostäder/Lindbäcks Bygg AB

Svenska Bostäder bygger 92 nya lägenheter i Rinkeby

Bygg/Arkitektur Svenska Bostäder bygger nu två flerbostadshus i Rinkeby. Totalt byggs 92 hyresrätter om 1–4 rum och kök.

På Visbyringen och Osbyringen bygger Svenska Bostäder fyra stycken punkthus. Husen kommer att byggas i åtta våningar med stommar av trä och solceller på taken. Mellan husen och på delar av det övre garageplanet kommer en ny grön gård med plats för lek och umgänge uppföras.



– Det behövs fler hyresrätter i Stockholm och de behöver ha hyror som vanliga människor har råd med. I det här projektet testar vi att bygga Kombohus för allra första gången i Stockholm. Det är ett koncept som allmännyttiga bostadsbolag runt om i landet har använt länge för att pressa hyrorna i nyproduktion, säger Clara Lindblom, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.



Bygget startar i juni 2025 och enligt planering kan de första hyresgästerna flytta in under början av 2027.



– Svenska Bostäders fokus på Järva har resulterat i att vi kommer igång med detta viktiga projekt trots en utmanande marknad. Tack vare idogt arbete av projektet och vår fastighetsförvaltning, i samarbete med entreprenör, konsulter och Sveriges Allmännytta, kommer vi om ett par år har 92 nya hem färdigställda på plats i Rinkeby, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

