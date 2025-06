Claes du Rietz, Jens Skoglund och Michael Moschewitz diskuterar investeringsläget på Branschens mötesplats i Uppsala den 26 augusti på Elite Hotel Academia.

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala: Fokus på investeringsläge och framtida affärsmöjligheter

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Den 26 augusti är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Uppsala på Elite Hotel Academia. Under dagen får vi en initierad lägesbild över investeringsmarknaden samt insikt i vart de bästa affären görs framöver.

Investera i nytt eller befintligt bestånd? Några större projekt i pipeline? På Fastighetsmarknadsdagen Uppsala den 26 augusti redogör representanter från olika bolag med insikter om planerna framåt och vad de önskar för åtgärder för att få snurr på projekten i dessa tider.

Talarna är:

Michael Moschewitz, vd, Genova Property Group

Claes du Rietz, vd, Mäklarhuset Kommersiella

Jens Skoglund, chef Uppsala, Vasakronan



Under seminariet avhandlas i övrigt ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på det nya segmentet: Ordet är fritt. Här får samtliga deltagare på eventet sätta sig i mindre grupper och diskutera ett antal relevanta ämnen. Utfallet av samtalen redovisas på scen i ett efterföljande panelsamtal.



Moderator är proffsiga Cecilia Nebel och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Bland deltagarna under dagen märks, förutom branschfolk, även ledande relevanta politiker och tjänstemän.



Fastighetsmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Uppsala kommun.

Mäklarhuset Kommersiella och Devoci är partners. Läs mer om dem här.

