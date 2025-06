Jørgen Arnesen. Bild: CBRE

Europeisk utlåningsaktivitet förväntas öka enligt ny CBRE-undersökning

Bolag Utlåningsaktiviteten i Europa förväntas öka under 2025, enligt den senaste undersökningen Lender Intentions Survey från CBRE. Nästan 80 procent av långivarna planerar att öka sin utlåningsverksamhet i år, där refinansiering identifieras som den främsta drivkraften bakom efterfrågan. Dessutom uppgav 40 procent av de svarande att sentimentet har förbättrats inom flera sektorer jämfört med föregående år.

Undersökningen visar att icke-bankrelaterade långivare, inklusive skuldfonder, försäkringsbolag och investmentbanker, förväntar sig starkare tillväxt i utlåningen jämfört med traditionella banker. När det gäller utmaningar identifierade närmare 70 procent av långivarna det osäkra geopolitiska läget som den största oron för den europeiska utlåningsmarknaden 2025 – en ökning från 37 procent året innan.

– Trots att geopolitiska utmaningar kvarstår som en av de största orosfaktorerna, bidrar drivkraften att öka utlåningen till en stark likviditet, där långivare höjer belåningsgrader (LTV) och sänker prissättning för att säkra affärer. Även om ’Beds and Sheds’ fortfarande är i fokus, ser vi ett återväxt intresse för handel samt ett växande intresse för datacenter och infrastruktur som tillgångsslag, säger Jørgen Arnesen, chef för Investment Banking i Norden på CBRE.



När det gäller sektorspreferenser framträder multifamiljsbostäder (Multifamily) som det mest föredragna segmentet för utlåning under 2025, enligt 48 procent av respondenterna. Förra året delade multifamily förstaplatsen med industrifastigheter, som nu har halkat ner till andra plats, medan hotell klättrat till tredje plats med intresse från 14 procent av långivarna.



Undersökningen visar även att över 80 procent av långivarna är öppna för att finansiera alternativa tillgångsslag, i nivå med 2024. Boendesegment dominerar inom alternativen och innehar de tre översta platserna, medan förrådsanläggningar (self-storage) har vunnit mark och intagit fjärde plats.



När det gäller seniorlån på prime-tillgångar är de flesta långivare beredda att låna ut med belåningsgrader (LTV) på 50–60 procent. Det finns små variationer mellan sektorer, förutom inom multifamily där LTV-nivåer varierar mellan 52,5 procent och 65 procent. Datacenter har också ett bredare spann på 50–65 procent, med en mediannivå nära 50 procent. Jämfört med 2024 har median-LTV:er varit stabila och varierat med högst 1–2 procentenheter. Både banker och icke-banklångivare rapporterade generellt stabila nivåer, med skillnader främst inom logistik och datacenter. För logistik rapporterade banker en median-LTV på 55 procent, medan icke-banklångivare låg på 60 procent. För datacenter var motsatsen gällande: banker rapporterade 60 procent, medan icke-banker låg på 55 procent.



Hållbarhet har blivit en avgörande faktor i långivarnas kreditbedömningar. Över 70 procent av deltagarna i undersökningen angav att de avstår från att låna ut om tillgången inte uppfyller vissa hållbarhetskriterier eller saknar en affärsplan för förbättring. Dessutom uppgav 57 procent av långivarna att de erbjuder mer fördelaktiga lånevillkor eller räntesänkningar till låntagare vars tillgångar uppfyller hållbarhetsstandarder.



CBRE:s 2025 Lender Intentions Survey genomfördes under mars och april 2025 med deltagande från 143 svarande från hela Europa.

