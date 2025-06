Roger Akelius. Bild: Nicklas Tollesson

Akelius hoppas passera 25 procent i Castellum på fredag

Ekonomi/Finansiering Castellums största ägare Roger Akelius fortsätter att köpa aktier i fastighetsbolaget och hoppas passera 25 procent innan slutet på veckan, det uppger han för Nyhetsbyrån Direkt.

"Akelius är idag köpare", skriver han i ett mejl där han samtidigt uppger att Akelius nu äger omkring 24 procent av aktierna i Castellum. Enligt ägardatatjänsten Holdings ägde Akelius omkring 20,1 procent av aktierna i fastighetsbolaget den 22 maj.



"Jag hoppas att det finns så många säljare att Akelius passerar 25 procent på fredag", skriver han vidare samtidigt som han uppger att Akelius "sannolikt inte" kommer passera 30 procent de närmsta sex månaderna.



Enligt Infront och Holdings handelsdata har en rad större poster i Castellum mäklats under juni och maj och Dagens industri har tidigare uppmärksammat att det under de tre första handelsdagarna i juni omsattes i genomsnitt 5,2 miljoner Castellum-aktier per dag, drygt dubbelt så mycket mot snittomsättningen på 2,4 miljoner per dag i maj.

Ämnen