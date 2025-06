A Beautiful Soup, med vd Emelie Löthgren i spetsen, arrangerar Stadsutvecklingsdagarna under årets Almedalsvecka. Och Fastighetssverige är mediapartner.

Stockholm får extra kärlek på årets Stadsutvecklingsdagarna i Almedalen

Event I år får Stockholm extra kärlek på Stadsutvecklingsdagarna. Bland annat genom att A Beautiful Soup arrangerar Stockholmslunchen på torsdagen i samband med Stadsutvecklingsdagarna. – Stockholm mår bra av fler sammanhang där människor kan mötas och pratar stockholmsfrågor. I en stad och region som befinner sig i ständig förändring är diskussionen om stadens identitet viktig och spännande – den vill vi bidra till, säger Emelie Löthgren, vd på A Beautiful Soup som arrangerar Stadsutvecklingsdagarna.

A Beautiful Soup har arrangerat Stadsutvecklingsdagarna i närmare tio år med målet att skapa en mötesplats som samlar olika aktörer som jobbar med stadsutveckling och hållbarhet i olika former.

Fastighetssverige och Byggvärlden är mediapartner till årets Stadsutvecklingsdagarna såväl under Almedalen som på Frihamnsdagarna senare i sommar, och tog ett snack med Emelie Löthgren, vd för arrangören A Beautiful Soup.



Varför arrangerar ni Stadsutvecklingsdagarna?

– Hos oss möts politiker och näringslivsfolk som har gemensamma intressen och utmaningar. Vi startade Stadsutvecklingsdagarna för nästan tio år sedan för att vi saknade en mötesplats som samlar olika aktörer som jobbar med stadsutveckling och hållbarhet. Med åren har arenan växt i både innehåll och antal besökare, vilket vi ser som ett fint kvitto på att mötesplatsen verkligen behövs.



Varför är det viktigt med den här typen av mötesplatser?

Almedalen är speciell – här kan du få till samtal som inte skulle vara möjliga i andra sammanhang. Du underhåller kontakter och du springer på nya spännande personer mellan seminarier, mingel och möten – väldigt effektivt. Solen skiner nästan alltid under veckan och semestern hägrar runt hörnet – det skapar en härlig stämning. Du träffar andra som är intresserade av samma frågor och har liknande utmaningar, även om ni har olika utgångspunkter. Det är då synergier och gemensamma lösningar kläcks. Det är också ett unikt tillfälle att inhämta ny kunskap utan att betala dyra inträdesbiljetter till seminarier. På så sätt har Almedalsveckan en viktig roll ur ett demokratiskt perspektiv.



Vilket är det övergripande temat för årets upplaga?

– Vi brinner för hållbara städer och det har varit vårt tema på Almedalsarenan över åren. Därför tar bygg- och fastighetsfrågorna förstås stor plats i vårt program, likaså energi, mobilitet och andra framtidsutmaningar.

Nytt för i år är att Stockholm får extra kärlek på Stadsutvecklingsdagarna genom att vi arrangerar Stockholmslunchen under torsdagen. Stockholm mår bra av fler sammanhang där människor kan mötas och pratar stockholmsfrågor. I en stad och region som befinner sig i ständig förändring är diskussionen om stadens identitet viktig och spännande – den vill vi bidra till.



Vad kan besökarna förvänta sig i år under Stadsutvecklingsdagarna i Almedalen?

– Ett spännande program där politiker tillsammans med företagsledare diskuterar hur vi kan ta oss an våra städers utmaningar kring klimat, social hållbarhet och tillväxt. Förbipasserande är välkomna att svalka sig med en glass eller tävla i cornhole-mästerskapen. Förutom kärnfulla diskussioner på scenen vill vi skapa en avslappnad och inbjudande mötesplats för alla.



Fastighetssverige och Byggvärlden är mediapartner till Stadsutvecklingsdagarna under årets Almedalsvecka och arrangerar även ett panelsamtal under torsdagen kl. 15.00 - läs mer om det här.



Relaterade artiklar

Ämnen