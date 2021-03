Ilija Batljan. Bild: SBB.

SBB: S&P reviderar ratingutsikt till positiv

Bolag S&P har reviderat SBB:s ratingutsikt till positiv från stabil. De positiva utsikterna reflekterar S&P:s syn att SBB:s rating kan uppgraderas till BBB inom tolv månader.

För att uppgraderas till BBB krävs att SBB fortsatt upprätthåller, enligt S&P:s definition, en justerad nettoskuld i procent av justerad nettoskuld plus eget kapital (debt to debt plus equity) under 55 procent, en räntetäckningsgrad (EBITDA interest cover) över 3x och en skuldsättningsgrad i relation till EBITDA (debt to EBITDA) kring 15-16x. S&P konstaterar i sin rapport att SBB förstärkte sin kreditprofil mer än förväntat under 2020.



– Vi uppfyller fortsatt kraven för en uppgradering till BBB och bedömer att vi även kommer ha en belåningsgrad motsvarande BBB+ vid slutet av första kvartalet. Första steget dit är nu denna revidering till positiv outlook, och sedan ska vi visa att de aktuella nyckeltalen är hållbara över tid. SBB fortsätter arbeta med tydligt fokus på att leverera aktieägarvärde, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.



På måndagen meddelade SBB också att man fullföljer förvärvet av 10,1 procent av Offentliga Hus från Nordact.

I samband med förvärvet emitteras nästan 13 miljoner D-aktier som betalning till Nordact.

Affären var en del av SBB:s första steg in i Offentliga Hus, som kommunicerades i december.

- Nicklas Tollesson

