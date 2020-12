Ilija Batljan Bild: SBB

SBB fullföljer förvärv av 44,2 procent av Offentliga Hus

Bolag SBB fullföljer förvärvet av 44,2 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus och beslutar om en riktad nyemission av stamaktier av serie D.

Den 18 december offentliggjorde SBB ett förvärv av motsvarande 54,3 procent av aktierna och rösterna, för en köpeskilling om 15,40 kronor per aktie, sammanlagt nästan nästan 2 140 miljoner kronor.



SBB har nu fullföljt förvärv motsvarande 44,2 procent av aktierna och rösterna, för en köpeskilling om 1 741 miljoner kronor.



Som ett led i detta har styrelsen för SBB fattat beslut om en nyemission av högst 7 860 160 stamaktier av serie D. Fastator och Offentliga Nordic Property Holding SARL har tecknat samtliga D-aktier i den riktade nyemissionen.



Fullföljande av resterande del, motsvarande 10,1 procent av aktierna och rösterna, vilka förvärvas från Nordact AB, är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och avses tillträdas när sådana godkännanden erhållits.



Parterna har kommit överens om ett pris om 15,40 kronor per aktie i Offentliga Hus, vilket aggregerat erläggs med 10,78 kronor kontant och 4,62 kronor med nyemitterade D-aktier i SBB, motsvarande ett kontant vederlag om 1 497 535 533 kronor och totalt 20 703 256 nya D-aktier i SBB till ett värde om totalt 641 800 943 kronor baserat på ett pris om 31 kronor per D-aktie.



Enligt takeover-reglerna utlöser fullföljandet en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Offentliga Hus. Erbjudandet ska enligt Takeover-reglerna lämnas inom fyra veckor. SBB avser att lämna erbjudandet inom den tidsfrist som anges.

