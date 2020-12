Ilija Batljan, vd för SBB som köper 54 procent av aktierna i Offentliga Hus. Bild: SBB.

SBB köper 54 procent av Offentliga Hus

Transaktioner SBB köper mer än hälften av aktierna i Offentliga Hus för 15,40 kronor per aktie – en premie om 20 procent jämfört med torsdagens stängningskurs.

Säljare är Fastator, Offentliga Nordic Property Holding SARL, CLBRM Private S.A., SICAR on behalf of its Compartment Real Assets och Nordact AB.

Parterna har kommit överens om ett pris om 15,40 kronor per aktie i Offentliga Hus och ska erläggas med 10,78 kronor kontant och 4,62 kronor med nyemitterade D-aktier i SBB. Totalt motsvarar det ett kontantvederlag om nästan 1,5 miljarder kronor och totalt 20,7 miljoner nya D-aktier i SBB till ett värde om drygt 641 miljoner kronor baserat på ett pris om 31 kronor per D-aktie, innebärande en fördelning om 70 procent kontant vederlag och 30 procent nya D-aktier i SBB. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier i transaktionen är 2 139 336 476 kronor.



Transaktionen förväntas tillträdas den 23 december 2020 och kommer då enligt takeover-reglerna för vissa att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Offentliga Hus.



Köpeskillingen för Fastators direkta och indirekta innehav uppgår till 1 040 miljoner kronor.



– När Ilija startade SBB så fick jag, under en gemensam middag, frågan hur det kändes att få en konkurrent. Mitt svar var då; "Va bra, då har vi en köpare av våra aktier när vi byggt klart, för Ilija kommer att bli störst!" Detta var 2016. Jag visste, och nu vet alla andra, att SBB kommer att bli störst. I denna affär finns det bara en sak som jag inte är nöjd med; Fastator ville ha fler aktier i SBB, och mindre kontanter, säger Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen