Banbrytande konvertering från kontor till hotell markerar Slättös tillväxt i Danmark

Bygg/Arkitektur Slättö breddar sin närvaro i Danmark genom att förvärva en tom och omodern kontorsbyggnad på Halmtorvet i centrala Köpenhamn, för att omvandlas till ett teknikdrivet livsstilshotell under ett långsiktigt hyresavtal med operatören Bob W.

Ett konverteringsprojekt från brunt-till-grönt med DGNB Gold-certifiering som mål och en betydande förbättring av energiprestanda på Nordens starkaste hotellmarknad med rekordhöga övernattningar och stabila intäkter per rum.



Slättö expanderar på den danska marknaden genom förvärvandet av en landmärkesfastighet i Vesterbro i centrala Köpenhamn. Tillgången, som förvärvats från Commercial Real Estate Denmark, ett konsortium av danska fonder och institutionella investerare, kommer att genomgå en totalrenovering och omvandling från föråldrade kontor till ett lägenhetshotell med 169 rum under ett långsiktigt hyresavtal med den prisbelönta hotelloperatören Bob W.

– Det här är en milstolpe för Slättö, som markerar vår fortsatta tillväxt i Danmark och en mycket stark start för vår Value Add III-fond, säger Erik Dansbo, Chief Investment Officer på Slättö. Tillsammans med tidigare förvärv inom lätt industri för bostäder och logistik återspeglar detta projekt styrkan i vår investeringsstrategi och genomförandekapacitet inom olika sektorer.



– Danmark är en stark fastighetsmarknad med transparens, likviditet och internationell attraktionskraft för investerare. Därför siktar Slättö som ledande nordisk fastighetsfondförvaltare på att växa i landet och vår investering i projektet vid Halmtorvet är ett naturligt steg på den resan, säger Anders Østergaard Hansen, Country Head Denmark på Slättö.



Fastigheten byggdes ursprungligen 1961 och användes tidigare som polishögkvarter och har ett idealiskt läge på Halmtorvet, mittemot stadens ikoniska Meatpacking District (Kødbyen) och bara några minuter från Köpenhamns centralstation och tunnelbanelinjen M3. Ombyggnationen är planerad att påbörjas under Q1 2026 och med öppning under Q4 2027.



Projektet representerar en klassisk mervärdesskapande och brun-till-grön-möjlighet, som kombinerar arkitektoniskt bevarande med betydande energiuppgraderingar. Byggnadens energiprestanda kommer att förbättras avsevärt, med ambitionen att uppnå miljöcertifieringen DGNB Gold.

– Den här transaktionen är en fortsättning på en av våra tematiska strategier inom hotellsektorn – att omvandla underutnyttjade byggnader i de bästa urbana lägena till moderna, högpresterande hotell. Omvandlingen av detta landmärke kommer att bidra med bestående värden för stadsdelen och staden som helhet, säger Erik Möller, Head of Hotels på Slättö. Vi är glada över att fördjupa vårt samarbete med Bob W, som redan är vår hyresgäst i två framgångsrika hotellprojekt i centrala Helsingfors.



Köpenhamn är den starkast presterande hotellmarknaden i Norden, drivet av internationellt resande, diversifierad efterfrågan och ett begränsat nyutbud under de kommande åren. Övernattningarna har överträffat 2019 års nivåer tre år i rad och intäkten per rum har varit fortsatt stabil trots en ökad tillgänglighet. Intresset från internationella investerare är stort.

– Köpenhamn har länge varit en viktig stad för oss – inte bara som det ledande nordiska resmålet, utan också för sitt globala rykte inom hållbarhet, design och kultur, säger Niko Karstikko, vd och medgrundare av Bob W. Med en framgångsrik fastighet som redan är i drift här är vi stolta över att stärka vår närvaro i huvudstaden.



Bob W är ett teknikdrivet varumärke för hotellbranschen som blandar stilen och samstämmigheten hos ett livsstilshotell med flexibiliteten och den lokala komforten hos ett hem. Med fastigheter i 19 städer över hela Europa växer Bob W snabbt på både befintliga och nya marknader.

