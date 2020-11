NREP vinner markanvisning i Skarpnäck

Idéfabriken skapas i Skarpnäck. Bild: NREP

Bygg/Arkitektur NREP har nu fått förtroendet att utveckla bostäder i Stockholm stad. Bolaget har tagit hem en marknadsanvisningstävling i Skarpnäck med vinnarbidraget "Idéfabriken" – ett spjutspetsprojekt inom hållbarhet med fokus på återbruk och att stärka områdets lokala identitet. Projektet omfattar drygt hundra bostäder samt en förskola, och innebär att NREP fortsätter sin tillväxt med innovativ bostadsutveckling i Stockholmsregionen.

NREP ska genomföra återbruksprojekt i Skärgårdsskogen, Skarpnäck, tillsammans med Lendager Group och Tengbom. Tengbom bidrar med kompetens och erfarenhet av bostadsutveckling i Sverige och Lendager Group med kunskap om det cirkulära och metoder för materialhantering.

– Att få Stockholm stads förtroende att ta detta projekt från idé till genomförande är fantastiskt roligt. Både för att vi får bidra till fler bostäder i Skarpnäck och att vi får fortsätta utveckla vårt arbete med återbruk tillsammans med Lendager. Hus i återbrukat material bidrar till tongivande arkitektur med historia och stärker stadsdelens identitet. Genom att utforma fastigheterna med nya lösningar och långsiktigt hållbarhetstänk vill vi göra vardagslivet bättre för såväl människorna som redan bor i området som de som flyttar in i våra nya bostäder, säger Joanna Berg, regionchef bostäder på NREP.



I projektet "Idéfabriken" är återbruksaspekten central och NREP avsätter extra medel för återbruk av material byggprodukter och byggdelar, utöver resterande långsiktiga hållbarhetssatsningar. Inom kort kommer en process för inventering av material att initieras.

– Vi är glada över att bidra till utvecklingen av framtidens Skärgårdsskogen. I Köpenhamn har våra samarbeten med NREP resulterat i banbrytande projekt som höjt ribban för både återanvändning och koldioxidbesparingar, samt social och miljömässig hållbarhet. Exempelvis Upcycle Studios, som är världens första och mest omfattande projekt byggt av återvunnet material. Dessutom samarbetar vi tillsammans med UN17 Village, som är världens första storskaliga byggnad som ska gå i linje med FN:s hållbarhetsmål i stor skala. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete i Stockholm, där vi bygger på våra gemensamma resultat från Köpenhamn och vi har höga förväntningar på vårt samarbete med Tengbom, säger Anders Lendager, vd för Lendager Group.



Bostadsprojektet ska bidra till att ytterligare stärka gemenskapen och Skarpnäcks lokala identitet med hjälp av en öppen "hej-hej-kultur" med bidrag som stadsvardagsrum och skogsträdgård. Projektet syftar även till att verka för en hållbar livsstil för de som flyttar hit och omfattar drygt hundra bostäder, förskola och verksamhetslokal som kan användas för arbete, läxläsning och fritidsaktiviteter – allt i syfte att bidra till att förstärka den lokala stadskulturen.

– Vi ser fram emot samarbetet mellan oss, NREP och Lendager Group. Den här konstellationen av aktörer med höga hållbarhetsambitioner kommer kunna förverkliga nya nivåer av spets inom hållbart boende – Lendager group med sin starka kompetens inom återbruk, Tengbom med vår arkitektoniska kompetens och lokalkännedom och NREP som välrenommerad aktör med fokus på kvalitet, innovativa lösningar och hållbarhet i alla led, säger Niklas Svensson, affärsområdeschef på Tengbom.



Som ett led i NREP:s hållbarhetsarbete planeras även tak med multifunktion för både socialt umgänge och miljömässiga aspekter så som gröna ytor och solpaneler.

