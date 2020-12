Manne Aronsson. Bild: Aspelin Ramm

Manne Aronsson blir ny vd för Aspelin Ramm

Karriär Manne Aronsson blir ny vd för det norskägda fastighetsbolaget Aspelin Ramm Fastigheter. Han kommer närmast från en tjänst som ansvarig för Bonava Riks i Sverige och har tidigare arbetat i olika chefsbefattningar inom NCC.

– Vi är glada över att ha rekryterat Manne Aronsson som ny vd för Aspelin Ramm Fastigheter i Sverige. Han har under sin spännande karriär, både i Sverige och Norge, visat att han behärskar alla aspekter av fastighetsutveckling samtidigt som han är en skicklig chef och lagledare. För oss är det viktigt med en ledare som har en god kännedom om den lokala marknaden och har goda relationer med viktiga aktörer i branschen, säger Gunnar Bøyum, koncernchef och styrelseordförande för Aspelin Ramm Fastigheter.



Manne Aronsson efterträder Lennart Karlsson som varit vd för Aspelin Ramm Fastigheter sedan 2000 då bolaget var ett nystartat dotterbolag som arbetade med utvecklingen av Eriksbergsområdet på Norra Älvstranden i Göteborg.



– Lennart Karlsson har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga upp Aspelin Ramm Fastigheter i Sverige. Under hans tid som vd har han, tillsammans med sina kompetenta medarbetare, utvecklat den svenska verksamheten med god lönsamhet till ett bolag som idag utgör mellan 25 och 30 procent av vår totala omsättning. Jag ser fram emot en fortsatt positiv och framgångsrik utveckling med Manne Aronsson som ny vd.



Manne Aronsson tillträder formellt som ny vd för Aspelin Ramm Fastigheter senast den 1 juni nästa år. Från det renodlade bostadsutvecklingsbolaget Bonava tar han nu klivet över till ett bolag med fastighetsutvecklingsprojekt av lite mer skiftande karaktär och innehåll.



– Fastighetsutveckling är det roligaste som finns och att få möjlighet att arbeta med såväl bostäder som med kontors-, handels- och servicefastigheter ska bli väldigt spännande. Min ambition är att långsiktigt expandera och stärka bolagets närvaro på den svenska marknaden med en varierad produktutvecklingsportfölj och med en balanserad risk, säger Manne Aronsson.



Mellan åren 2014 och 2018 arbetade han under nästan fem år i Norge som chef för NCC Property Development Norway.

– Aspelin Ramm Fastigheter är ett starkt och spännande varumärke med ett väldigt gott rykte, både i Norge och Sverige. För mig kännetecknas bolaget av en genuin passion för innovativ och medmänsklig fastighetsutveckling, där kommunikationen är rak, ärlig och tydlig och där beslutsvägarna är både korta och snabba. Det är faktorer som jag tycker är viktiga när man bygger relationer, utvecklar team och gör affärer.

Att Aspelin Ramm Fastigheter får en ny vd är ingenting som förändrar bolagets långsiktiga inriktning och fokus.



– God arkitektur, slitstarka och passande material samt respekt för miljön och omgivningen är centrala värden som alltid legat till grund för Aspelin Ramm Fastigheters utvecklingsarbete. Det har varit grunden för bolagets framgångsrika tillväxt historiskt och är också den stabila grund på vilken företaget ska utvecklas vidare i framtiden med mig som chef och ledare, säger Manne Aronsson.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

